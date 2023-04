Eva Chouza, nueva directora de la ONCE en Lora del Río (Sevilla)

Dirigentes territoriales de la ONCE arropan a la nueva directora de la organización en Lora del Río, Eva Chouza (primera por la derecha), tras el acto oficial de presentación.

Dirigentes territoriales de la ONCE arropan a la nueva directora de la organización en Lora del Río, Eva Chouza (primera por la derecha), tras el acto oficial de presentación. - ONCE

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla ha nombrado a Eva María Chouza nueva directora de la organización en el municipio sevillano de Lora del Río, en sustitución de Ana María Estrada, tras su jubilación.

Afiliada a la ONCE desde 2007, Chouza es graduada en Educación Social por la UNED y ha realizado diversos cursos de formación en materia de igualdad de género, discapacidad y liderazgo de competencias.

Asimismo, Chouza es usuaria de perro guía desde 2020 y comenzó su trayectoria laboral como vendedora de la ONCE en 2004 en Cádiz. En el acto de presentación en sociedad de la nueva directora, celebrado este miércoles en la Biblioteca Pública Ermita de Santa Ana, han participado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la subdelegada María Martínez, y el vicepresidente del Consejo Territorial ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Fermín Navarro, junto al alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Carrasco, y el de La Campana, Manuel Fernández.

La ONCE cuenta en Lora del Río con 178 afiliados y 94 vendedores de los 3.740 afiliados y 1.323 vendedores que hay en la provincia de Sevilla.