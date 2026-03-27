El exalcalde de La Algaba (Sevilla) pide su reincorporación al PSOE tras el archivo definitivo de su denuncia por acoso

Archivo - El ex alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, ha solicitado este viernes su reincorporación al PSOE tras el archivo definitivo de la denuncia presentada por un empleado municipal ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de la localidad sevillana. De esta forma, pide su vuelta al conjunto al "haber decaído la medida cautelar de baja de militancia" que fue interpuesta tras darse a conocer los hechos. Fuentes socialistas han expresado a Europa Press que el partido ha recibido la solicitud, que está siendo tramitada y será resuelta en los próximos días.

Según un comunicado firmado por Agüera, al que ha tenido acceso esta agencia, tras el archivo definitivo de la causa que, asegura, tuvo lugar este jueves, su intención es "gozar de todos los derechos como afiliado" en su "querida" organización. Además, ha asegurado que "no tiene nada decidido" respecto a su futuro político, en referencia a una posible vuelta a la alcaldía. "Ahora mismo, lo único que deseo es descansar junto a mi familia, agradeciendo las muestras de aliento y cariño que he recibido", ha apostillado.

Así, a su juicio, el archivo de la causa "deja acreditado" que la denuncia "responde al odio atávico que un empleado municipal profesa" hacia su persona.

Cabe destacar que el pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ordenaba el archivo provisional de la causa contra el exalcalde de la localidad sevillana al considerar que "de lo actuado, no aparece debidamente justificado la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

El 23 de febrero Agüera renunciaba a su cargo tras ser denunciado por el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba Manuel Carbonell ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de edad de la localidad. Asimismo, aseguraba que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Por último, expresaba que este empleado habría "malignamente interpretado una conversación".