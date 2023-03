La exposición 'Maestro del futuro. Artesanía y diseño en Europa' abre el día 22 en el Castillo de San Jorge de Sevilla

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Maestros del futuro. Artesanía y diseño en Europa' abre sus puertas del 22 de marzo al 31 de mayo en el Castillo de San Jorge, en el barrio de Triana, con una muestra "selecta" de creadores y artesanos europeos y españoles organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y coordinada por la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios con el apoyo de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship y el Ministerio de Cultura y Deporte.

Serán 30 artesanos sevillanos, además de varios de otros puntos de España, los que inicien un "particular diálogo" con creadores europeos con una nueva perspectiva. Sevilla alberga algunos de los talleres "más excepcionales del mundo", marcados por las tradiciones religiosas y culturales, y que participan en esta exposición mostrando su "maestría", pero "proyectando sus obras en clave contemporánea, internacional y sostenible, lo que contribuirá a revitalizar y a preservar esta tradición abriendo nuevos mercados", ha puntualizado Sevilla City Office, dependiente del Ayuntamiento hispalense.

En la nómina de artesanos sevillanos están referentes de la imaginería como Juan Miñarro, Fernando Aguado, Alejandro López y José María Leal; el dorador Enrique Castellanos; maestros alfareros como Juan Pablo Tito y el tallista Francis Verdugo. Alfonso Aguilar traerá sus encajes de bolillos y exponentes del arte sacro como Paquili y también Jesús Rosado y José Luis Sánchez Expósito mostrarán sus bordados, con obras que "reinterpretan la tradición".

La marroquinería también estará presente en la exposición de la mano de Abraham Zambrana, Antonio Enrile y José Luis Bazán. La cerería del Salvador y Leandro Cano sorprenderán con sus aportaciones, al igual que los ceramistas Concha Ybarra, Luis Torres y Yukiko. 'Maestros del Futuro' pone su foco en uno de los talleres más antiguos de Europa, el de los orfebres Seco. También estarán los hermanos López. Como ejemplos de la guarnicionería elevada al máximo arte como Francisco Dorantes o Javier Menacho.

La exposición también contará con muestras de artesanía textil, como la que trabaja Irene Infantes y Mercedes Vicente, o Margaret de Arcos con sus sedas pintadas a mano. Habrá ejemplos de cestería de la mano de Antonio Rodríguez y también expondrán algunos de los talleres creativos de Sevilla como el de Las Ánimas o TodoMuta.

La cita se inspira en 'Next of Europe', una de las quince exposiciones que formaron parte en 2022 de 'Homo Faber: crafting a more human future', el gran evento de la artesanía organizado por la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship en Venecia. En dicho espacio, comisariado también por Blanchaert, se presentó una selección de objetos funcionales y decorativos creados por los mejores maestros artesanos de Europa.

La muestra que llega al Castillo de San Jorge recoge más de 50 piezas singulares firmadas también por maestros como el escultor italiano Alessandro Ciffo, la ceramista belga Anne Marie Laureys o la artista textil irlandesa Helen O'Shea. Comisariada por el galerista, crítico de arte y artista italo-belgaJean Blanchaert y con Irina Eschenazi y Ramón Vergara como comocomisarios adjuntos, 'Maestros del futuro' promueve un diálogo entre las obras de maestros españoles y europeos en un espacio colectivo ideado por el arquitecto y diseñador Pablo Millán.