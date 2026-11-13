Una exposición sobre Paco Rabal llega al Cicus de Sevilla para conmemorar el centenario del nacimiento del actor

Imagen expuesta en el Cicus de Paco Rabal. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acogerá hasta el 17 de diciembre una exposición sobre Paco Rabal, una de las figuras fundamentales del cine, el teatro y la televisión españoles del siglo XX.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la muestra se desarrolla con motivo de la conmemoración en 2026 del centenario del nacimiento del actor, bajo el título 'Paco Rabal. Huella y Memoria', y podrá visitarse en la Sala EP 2 del Cicus, en horario de 11,00 a 20,00 horas y con entrada gratuita previa reserva.

De esta manera, el proyecto expositivo, comisariado por Isabel Durante y José Javier Aliaga y elaborado con la colaboración de la Fundación Aisge, el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y el 23 Festival de Sevilla (SeFF), ofrece una selección de imágenes procedentes del archivo fotográfico de la familia Rabal-Balaguer, un fondo integrado por más de 8.000 fotografías conservadas durante décadas en el ámbito familiar y recuperadas gracias a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A través de esta selección, la muestra ha reconstruido el contexto humano, cultural y profesional en el que se desenvolvió Paco Rabal, de manera que el recorrido comienza con una serie de retratos de distintas épocas que reflejan la evolución física y artística del intérprete, para dar paso posteriormente a tres secciones temáticas.

La primera de ellas aborda su vida privada mediante escenas familiares junto a su compañera de vida y escena, Asunción Balaguer, sus hijos Teresa y Benito, o su padre, Paco Rabal Fortún, evidenciando cómo la esfera íntima y la pública estuvieron estrechamente entrelazadas a lo largo de su trayectoria.

VÍNCULOS CON PERSONALIDADES RELEVANTES

La segunda sección se ha centrado en su vida pública y en sus vínculos con personalidades relevantes de la cultura, la política y la escena del siglo XX. Entre las instantáneas expuestas figuran encuentros con artistas y poetas como Pablo Picasso, Jacqueline Roque, Rafael Alberti, José Hierro o Dámaso Alonso, además de figuras del cine y la escena como Luis Buñuel, Orson Welles, Juan Antonio Bardem o Fernando Rey.

Además, este bloque ha recogido su compromiso político junto a referentes como Marcelino Camacho, Felipe González o Fidel Castro, así como reconocimientos institucionales entre los que destacan el doctorado honoris causa por la Universidad de Murcia en 1995 y el Premio Goya al mejor actor en el año 2000.

Por su parte, la trayectoria profesional del intérprete ha ocupado un lugar central en la sala a través de fotografías de rodajes, películas y trabajos teatrales que repasan más de medio siglo de historia audiovisual en títulos emblemáticos como Viridiana, Belle de jour, La colmena, Divinas palabras o Goya en Burdeos.

Finalmente, el apartado titulado 'Paco Rabal. Al otro lado de la cámara' ha desvelado una faceta inédita del artista mediante las fotografías que él mismo tomó de su entorno más cercano, un recorrido que se completa con la proyección del audiovisual 'La imagen que permanece. Paco Rabal'.