Facua Sevilla reprocha al alcalde que esté "más pendiente del turismo" que del estado de "vulnerabilidad" de El Vacie

Archivo - Detalle del asentamiento chabolista de El Vacie. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha instado este viernes, 26 de junio, al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a llevar a cabo medidas frente a la "vulnerabilidad" y "exclusión social" de las familias del asentamiento chabolista de El Vacie.

En este sentido, en un comunicado ha referido que en este emplazamiento "persisten graves déficits en materia de vivienda, empleo, educación, atención social y acceso a servicios públicos básicos".

"La situación de estas personas es incompatible con los principios de igualdad, dignidad y cohesión social que deben prevalecer en las actuaciones de cualquier administración pública", ha apostillado.

Así, han lamentado que el primer edil "esté más preocupado por el turismo y por la imagen que la ciudad pueda dar al visitante que por dar respuesta a la pobreza, la exclusión y la necesidad de alojamiento de las personas más vulnerables que viven tanto en El Vacie como en algunos de los barrios más desfavorecidos de la ciudad".

Así, instan al Consistorio a "cubrir" las necesidades de estos vecinos y ha pedido su "hoja de ruta para favorecer la integración y el realojo de las personas que viven en El Vacie antes de proceder al derribo de las chabolas que aún siguen en pie".