La familia de joven apuñalado al salir de IES de Gerena (Sevilla) lamenta que la ley del menor "ampara a los agresores"

Archivo - Imágenes del féretro de joven Aarón portado por sus amigos. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Reposo Manuela Centeno, madre de Aarón Muñoz, el menor de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde cursaba sus estudios, ha lamentado que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "ampara y protege a los agresores y asesinos y desampara y desprotege a las víctimas".

En rueda de prensa, la progenitora ha anunciado que solicitará cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores implicados en el incidente, la máxima medida permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la referida ley.

Ello, de cara al procedimiento judicial que tendrá lugar los próximos 12 y 19 de noviembre en el Juzgado de Menores de Sevilla, según la letrada responsable de la acusación particular ejercida por la familia, Rocio Hidalgo.

Por su parte, Hidalgo ha lamentado que la sanción para estos jóvenes "no sea penal" sino "una medida de reeducación" en el marco de un sistema judicial "muy garantista".

En concreto, se sentarán en el banquillo la novia del presunto autor de los hechos como presunta instigadora del episodio y su primo como presunto coautor.

El caso se dio a conocer el 8 de enero de 2025, momento en el que el joven fallecía tras ser apuñalado a la salida del instituto de Gerena, en el que cursaba sus estudios. El joven, vecino del Castillo de las Guardas, tenía 17 años en el momento de los hechos. Posteriormente, fueron puestos en prisión dos jóvenes, mayores de edad, como presuntos autores del apuñalamiento mortal. Se les atribuye un presunto delito de homicidio doloso.