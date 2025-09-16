La fauna y la acción humanitaria protagonizan la nueva exposición en la oficina principal de Correos de Sevilla

Exposición con imágenes alusivas a la fauna y material filatélico sobre la labor humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Correos Sevilla. - CORREOS

En el marco de la colaboración entre la Sociedad Filatélica Sevillana y la oficina principal de Correos de la ciudad, las entidades han renovado la exposición que ambas mantienen de forma continuada en este emblemático espacio con la fauna y la acción humanitaria como protagonistas.

Según ha informado Correos en nota de prensa, esta nueva muestra presenta dos colecciones que destacan por su valor documental y el mensaje que transmiten. En este sentido, podrá visitarse de forma gratuita durante mes y medio.

La primera colección, titulada 'La fauna en tarjetas telefónicas', es obra de Antonio Afán y reúne una selección de tarjetas telefónicas emitidas por Telefónica a partir de enero de 1996, todas ellas con motivos alusivos a la fauna. La muestra incluye imágenes impresas en estas tarjetas, siendo la primera dedicada al oso pardo.

La segunda colección, 'La Cruz Roja y Media Luna Roja', ha sido elaborada por Manuel Ángel Calonge y ofrece un recorrido en doce capítulos por la historia y labor humanitaria de estas organizaciones. A través de una selección de sellos, sobres de primer día y matasellos conmemorativos, se abordan aspectos como los Principios Fundamentales, la Convención de Ginebra y los Derechos Humanos. La exposición también refleja la participación de la Cruz Roja en conflictos bélicos, rescates, campañas de vacunación y donación de sangre.