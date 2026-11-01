Felise celebra el primer fin de semana de la Feria del Libro de Sevilla tras "superar expectativas de asistencias"

Imagen de la Reader Con. - FELISE

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines de Murillo se han consolidado este año como uno de los grandes escenarios culturales de la ciudad con la celebración por tercer año consecutivo de la Feria del Libro de Sevilla en este emplazamiento, además de como punto de encuentro entre lectores, autores, librerías y editoriales. Así, la organización ha celebrado este primer fin de semana tras "superar las expectativas de asistencias".

Como ha subrayado la organización en un comunicado, desde la Editorial Almuzara han aseverado que "se sentía desde el primer momento que la gente tenía ganas de feria del libro". Por ello, la editorial ha destacado que "la participación de este fin de semana está resultando espectacular" y que la afluencia comenzó a notarse especialmente a partir del jueves por la tarde. Además, ha subrayado como impulso a esa la buena acogida la posibilidad de disfrutar esta feria gracias al festivo del lunes.

El propio director de la Feria del Libro, Antonio Agredano, ha señalado su agradecimiento al apoyo de la gente de Sevilla. "A los sevillanos y las sevillanas que se han volcado con la feria en un ambiente muy familiar, mucha gente joven leyendo, participando. Me gustaría destacar especialmente el trabajo de los libreros y editoriales que en las casetas y expositores están haciendo un trabajo excelente por la cultura".

Por su parte, Pablo García, de la Editorial Almuzara, ha confirmado el interés por los libros vinculados al Federico García Lorca. "Lorca está de moda, a nosotros nos piden mucho los lectores el libro Los amores oscuros, de Manuel Francisco Reina", afirma.

La demanda de esta obra, que aborda la relación entre Federico García Lorca y Juan Ramírez de Lucas, refleja la curiosidad que sigue despertando la dimensión más personal del poeta, así como la vigencia de su legado literario. Décadas después de su muerte, Lorca continúa siendo una figura capaz de atraer a nuevos lectores y de ofrecer nuevas perspectivas sobre una de las etapas más brillantes y complejas de la cultura española.

Junto a Lorca, la Generación del 27 comienza a hacerse notar también entre las preferencias del público y las tradiciones sevillanas mantienen intacto su atractivo en una Feria del Libro de Sevilla que ha cerrado su primer fin de semana con una excelente respuesta del público.

La escritora Eva Díaz Pérez presentó Hijos del Mediodía, una novela vinculada a la Sevilla de aquella generación y a la Exposición Iberoamericana de 1929, acercando al público a un periodo decisivo de la historia cultural de la ciudad.

LAS TRADICIONES SEVILLANAS Y BÉCQUER

El interés por los grandes nombres de la literatura española, señalan los libreros, convive con el atractivo de las publicaciones dedicadas a las costumbres, la historia y las tradiciones de Sevilla. Desde la Editorial han destacado precisamente que las obras relacionadas con las tradiciones sevillanas figuran entre las más vendidas y que el aniversario de Gustavo Adolfo Bécquer también se deja sentir en las preferencias del público.

Más allá de las tendencias de venta, la Felise ha ofrecido un intenso programa de actividades que ha reunido a escritores de distintas generaciones y géneros, desde la narrativa contemporánea hasta la poesía, la literatura juvenil y la divulgación científica.

Uno de los protagonistas del sábado fue Ignacio Peyró, que presentó 'Qué hacemos los domingos por la tarde. Apuntes sobre la vida adulta', publicado por Libros del Asteroide. Acompañado por Lola Pons y Luis Sánchez-Moliní, el escritor invitó a reflexionar sobre las costumbres, el paso del tiempo y las contradicciones de la vida cotidiana.

La narrativa contemporánea también ha tenido un lugar destacado con Eva Díaz Pérez, autora de 'Hijos del Mediodía', y Jacobo Bergareche, que conversa este domingo sobre 'Tío grande' junto a la escritora Silvia Hidalgo.

La literatura juvenil volvió a demostrar su capacidad para movilizar a nuevos lectores con Reader Con, el encuentro que reúne a autores, autoras y comunidades lectoras. Entre sus autoras destacadas han pasado por la Feria, Ana Cresswell, Niloa Gray, Raisa Martin, Ariadna Arias, y Mía Faraday.

Los más pequeños también encontraron su espacio en una programación familiar con Pedro Mañas y la ilustradora Black Ramu, que participaron en un taller relacionado con la colección 'Moztruos', y con Raquel Díaz Reguera, vinculada a propuestas que acercan la lectura a la infancia a través del humor y la imaginación.

La divulgación científica tiene esta tarde como protagonista a Álvaro Carmona, conocido en redes sociales como @sdesiensia, que presentó 'Le seré sincero, no pinta bien'. Bioquímico y doctor en Medicina Molecular, Carmona combina ciencia y humor para acercar el conocimiento científico al público general.

Por su parte, la poesía está representada por la autora sevillana María Sanz, cuya trayectoria contribuyó a reforzar la presencia de este género en una programación que apuesta por la diversidad de expresiones literarias.

UNA FERIA QUE CONVIERTE SEVILLA EN PUNTO DE ENCUENTRO CULTURAL

La Felise 2026 reúne este año a 55 expositores, 130 autores y más de un centenar de actividades, consolidando una propuesta que combina grandes encuentros literarios, descubrimientos editoriales y actividades para todas las edades.

La respuesta del público durante el primer fin de semana confirma el atractivo de una feria que no solo facilita el contacto directo entre lectores, escritores, librerías y editoriales, sino que también contribuye a dinamizar la vida cultural de Sevilla.

Con Lorca y la Generación del 27 entre las tendencias lectoras, Bécquer y las tradiciones sevillanas presentes en las casetas, y una programación que abarca desde la literatura juvenil hasta la divulgación científica, la feria demuestra que el interés por los libros se alimenta tanto de los grandes nombres de la literatura como de las historias que ayudan a comprender la identidad de una ciudad.

La cita continuará en los Jardines de Murillo hasta el próximo 8 de noviembre, con nuevas oportunidades para descubrir autores, compartir lecturas y celebrar la literatura como espacio de encuentro entre generaciones.

Esta edición ha contado con un numeroso sapoyo de patrocinadores entre los que figuran, Fundación Unicaja, Diputación de Sevilla, Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura, Fundación José Manuel Lara, Universidad Loyola, Universidad Internacional de Andalucía, y colaboradores como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Instituto Andaluz de la Juventud, Gremio de Librerías Sevilla y Provincia, Penguin Random House, y RTVE.