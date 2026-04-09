Feria de Abril de Sevilla 2026: Cruzcampo servirá más de 3,7 millones de cañas de cerveza en 5 kilómetros de barras

Imagen de recurso de un hombre que sostiene varias cañas de cerveza en el interior de una caseta de la Feria. - CRUZCAMPO

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cruzcampo estima que durante la Feria de Abril se supere el millón de litros de cerveza servidos, lo que equivale a más de 3,7 millones de cañas, con un ritmo que alcanza el medio millón de consumiciones diarias; ello, en un despliegue que se extiende por la práctica totalidad de las casetas del Real.

Este volumen se sustenta en una infraestructura con más de 2.250 mostradores y miles de puntos de servicio que permiten atender de forma continuada uno de los mayores picos de consumo del año en la ciudad, tal como detalla la firma cervecera en un comunicado.

En conjunto, esta red configura varios kilómetros de barras en el recinto ferial que, alineados, alcanzarían cerca de cinco kilómetros de longitud, "una distancia que supera más de 20 veces la altura de la Torre Sevilla si se dispusiera en vertical".

Para sostener este ritmo de actividad, Cruzcampo cuenta con un equipo de 230 profesionales, junto a una operativa técnica que se activa con meses de antelación y que permite garantizar el funcionamiento continuo del servicio durante toda la semana.

EL TINGLAO CRUZCAMPO DE LA FERIA

Pero la dimensión de la Feria no se mide solo dentro del Real, sino que también se percibe en los días previos. En ese contexto se sitúa 'El Tinglao' Cruzcampo de la Feria; "una propuesta concebida para recoger ese pulso previo y trasladarlo a un espacio abierto y compartido".

Con esta iniciativa, la marca refuerza ese vínculo "desde un formato que conecta con la forma de vivir la Feria hoy, sumando música, gastronomía y encuentro en un enclave como la Terraza Limoneros de Río Grande, en la calle Betis".

a orillas del Guadalquivir".

Se trata de una propuesta gratuita "cargada de esencia andaluza" que reunirá a algunas distintas voces del panorama actual, junto a otras figuras inesperadas. "No será un concierto al uso ni una presentación convencional: será un cruce entre tradición y contemporaneidad, entre lo popular y nuevas formas de expresión, en una pieza concebida específicamente para esta cita".