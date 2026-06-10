Feria de Mairena (Sevilla) 2026: autobuses gratuitos al recinto, espectáculo de drones y conciertos

Archivo - Imagen del recinto ferial de Mairena del Aljarafe (Sevilla) iluminado - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado la programación de su feria, que tendrá lugar entre el 24 de junio y el 28 de junio, y combinará espectáculos de drones, conciertos y autobuses gratuitos al recinto.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, como novedad, se han incorporado medidas de accesibilidad, movilidad y ahorro para facilitar la participación de toda la ciudadanía como autobuses gratuitos desde distintos barrios, una hora sin ruido para personas con sensibilidad al ruido y precios reducidos en las atracciones durante el Día del Niño.

De esta manera, la feria comenzará el miércoles, 24 de junio, a las 23,59 horas con el tradicional alumbrado y un espectáculo de fuegos artificiales, misma noche en la que actuará el grupo Siempre Así. Esa tarde tendrá lugar el Día del Niño, de 19,00 a 00,00 horas, con atracciones a tres euros.

Asimismo, el jueves y viernes, 25 y 26 de junio, el recinto contará entre las 19,30 y las 20,30 horas, con una hora sin ruido para favorecer la participación de personas con trastornos del espectro autista. El primero de los días actuará un tributo K-Pop y Javi Medina, mientras el segundo lo harán Argentina y la Banda Plena 79.

Por su parte, el sábado llegará la actuación de Gente de Zona y el domingo, cerrarán la programación musical gratuita Alejandro Bejarano y Triana Joven, en una jornada que dará por finalizada la Feria de Mairena 2026 a las 23,59 horas con un espectáculo de drones compuesto por 150 de estas máquinas, tres escenas personalizadas y 12 pirodrones.

LA FERIA DEL ENCUENTRO

En este sentido, el alcalde de la localidad, Antonio Conde, ha destacado que la feria "sigue siendo un espacio para sentirnos parte de una misma comunidad y compartir tradiciones, fortalecer la convivencia y seguir construyendo nuestra identidad".

En cuanto al servicio gratuito de autobús, contará con dos circuitos para conectar distintos puntos del municipio con el recinto ferial. El primer recorrido contará con paradas en Las Brisas, Los Alcores, Altos de Simón Verde, Aljaros, Supermercado, Centro Municipal de Mayores, Cruzcampo, IES Atenea y Ciudad Expo.

Mientras, el segundo circuito realizará paradas en el Teatro Municipal, el centro comercial de la calle Nueva, El Mudo, Calahoyas, Puebla del Marqués, IES Hipatia, la confluencia de la avenida de las Civilizaciones con la avenida de El Jardinillo y la avenida de los Olmos número 40.