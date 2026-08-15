Fernández confía en firmar este año el acuerdo estatal de 50 millones para la Sierra Morena sevillana en materia de agua

Archivo - El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la entrevista de Europa Press en la sede de la institución provincial - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se muestra confiado en que en este último trimestre del año se pueda firmar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la primera fase de las obras de abastecimiento de agua en la Sierra Morena sevillana, conectando los municipios de la comarca al embalse del Pintado, que contempla una inversión inicial de 50 millones de euros.

Así lo expresa el mandatario provincial en una entrevista de Europa Press, cuestionado al respecto por las políticas en materia de agua que lleva a cabo la Diputación. En este caso concreto, se trata de uno de los proyectos "más solidarios" y de los que se siente "más orgulloso". "Estamos ultimando con el Gobierno de España esa inversión y hemos estado esperando a la Junta hasta el final, pero no ha dado una respuesta definitiva".

Tras esa primera fase, está prevista una segunda, con una inversión de 25 millones de euros, para intentar abastecer con "agua normal" a todos esos pueblos que hasta ahora "beben de pozos", cuando, además, tienen allí un pantano "que es de los más importantes que tenemos en Sevilla", añade el presidente de la Diputación.

Fernández ha remarcado que ese acuerdo permitirá "desde lo público" realizar una inversión "muy importante" para favorecer en esas localidades "la lucha contra el reto demográfico, en igualdad de condiciones en servicios públicos, en general, y en particular, en el tema del agua".

El presidente valora el hecho de que existan en la institución provincial muchos proyectos planificados, aun reconociendo que hay "muchas realidades diferentes" en cuestión de agua. "Está Emasesa, Aljarafesa y el Plan Écija, que son sistemas muy equilibrados desde el punto de vista del servicio y la sostenibilidad, pero después tenemos algunos sistemas como el Huesna, al que le hemos metido mucho dinero, con inversiones claves en Carmona, Tocina y Los Rosales, por problemas de una tubería que ya tiene bastantes años".

En este sentido, Fernández apuesta por seguir trabajando en esa pedagogía para que los municipios se adscriban a sistemas de agua en lo que queda de legislatura. "Cuando uno tiene que responder a una problemática de agua no es lo mismo cuando estás en un espacio de solidaridad entre municipios, en una mancomunidad o en una empresa pública de agua, que cuando estás solo: es bueno que los ayuntamientos se aglutinen en este ámbito".

No obstante, el presidente de la Diputación pone el foco en los pueblos más pequeños, "que si bien no son rentables desde el punto de vista económico para que ningún sistema los absorban, no puede ser un una condición para que esas localidades se queden aisladas en esa materia". En la legislatura que viene, "va a haber resultados palpables" para buscar el "equilibrio" en toda la provincia.

Fernández "aspira" a que "un vecino de Alanís tenga la misma calidad, cantidad y precio en el agua que pueda tener un vecino que viva en el centro de Sevilla: esa tiene que ser la política de solidaridad y para eso hace falta siempre la intervención pública", subraya.

Por último, Fernández recuerda los inicios difíciles en este mandato como consecuencia de la sequía y el tener que atender desde el corto plazo una respuesta inmediata, "porque había gente que no tenía agua en su pueblo, los pozos se habían secado, teníamos graves problemas en el campo, en el abastecimiento y en todos los sistemas del ciclo integral del agua".

"Resuelto ese tema, con resultados inmediatos, todos los estudios están hechos; sin ir más lejos, en la Sierra Sur, que era donde teníamos grandes problemas, se ha mejorado sustancialmente la situación y hay muchas obras en marcha". No obstante, "tenemos que seguir avanzando porque sigue habiendo municipios que no tienen depuradoras, y ahí la Junta tiene que invertir a través del canon de infraestructura".