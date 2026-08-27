Fernández valora el auge del Consorcio de Bomberos de Sevilla:"Integra a la mitad de pueblos y a la otra damos servicio"

Archivo - El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en la reciente entrevista de Europa Press en la sede de la institución provincial - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha valorado la etapa de expansión del Consorcio Provincial de Bomberos, que ha calificado de "muy importante" en lo que a legislatura se refiere. "Hemos pasado de empezar este periodo con un presupuesto de 24 millones de euros a terminarlo con casi 40 millones".

En una entrevista de Europa Press, el mandatario provincial, que ha reconocido que el Consorcio "llega tarde" y que, en su opinión, "Sevilla debería de haber tenido hace muchos años" una entidad de esta naturaleza "del nivel que hay en otras comunidades autónomas y provincias", ha destacado las recientes inversiones en esta materia, como la adquisición de 50 vehículos y el "crecimiento exponencial" del número de municipios incorporados.

En este sentido, Fernández ha señalado que hoy la mitad de las localidades de la provincia está adscrita al sistema y a la otra mitad "prácticamente le damos servicios con el propio Consorcio", con lo que en el futuro, "como además es una prioridad para este equipo de gobierno, que no lo ve como un gasto sino una inversión en seguridad, tendremos que seguir metiendo muchísimos recursos".

Todo ello, ha añadido el presidente de la Diputación, "para intentar que tengamos un Consorcio, no solamente que garantice la seguridad a los propios bomberos y a la gente; también del que nos podamos sentir orgullosos".

En este punto, Fernández se ha referido a la reciente inauguración del Parque de Morón de la Frontera y a la inminente inauguración del de Carmona: "Estamos, además, remodelando el Parque Central en Sanlúcar la Mayor, preparando proyectos en Utrera, un nuevo parque en Estepa y en Guillena, es decir, aspiramos a tener un Consorcio Provincial que venga a coser el territorio, con un proyecto homogéneo para toda la provincia".

En la provincia había un sistema que era todo lo contrario: bomberos profesionales en cada municipio, bomberos de la propia Diputación pero muy limitados, de la Mancomunidad del Aljarafe, personal voluntario, bomberos de Sevilla capital, Dos Hermanas y Alcalá, que los siguen teniendo, luego... ¿qué ha venido a significar el Consorcio? Pues, una unificación: un mismo paraguas para todos, mismo sueldo, mismas condiciones y una visión global de lo que debe de ser la prevención y extinción de incendios", ha abundado al respecto.

Para el gobierno de la Diputación, al Consorcio Provincial de Bomberos no se deben "escatimar dinero ni recursos" porque "ahí hay que poner todo lo que haga falta", ha concluido a modo de resumen.