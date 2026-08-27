Hallan ilesa en su alojamiento a una joven holandesa a la que se buscaba en Somo tras entrar al mar y no verla salir

Playa de Somo (Ribamontán al Mar) - EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha coordinado la búsqueda de una holandesa de 22 años que había entrado a bañarse esta madrugada en la playa de Somo (Ribamontán al Mar) y a la que sus acompañantes no habían visto salir del agua. Finalmente, ha sido hallada en buen estado en el camping de Latas, donde se alojaba.

En torno a las dos de la madrugada de este jueves, los acompañantes avisaron al Centro de Atención a Emergencias 112 porque no habían visto salir a la joven.

Tra ello, se movilizó a un Técnico y al servicio de drones del Ejecutivo, a la embarcación y helicóptero de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Santander, Cruz Roja y 061, quedando establecido el Puesto de Mando Avanzado en la playa de Somo 2.

Finalmente, poco antes de las cuatro de la madrugada, la joven, que se había perdido al salir del agua y despistado de sus acompañantes, fue hallada en su alojamiento, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.