El Festival de Cine de Sevilla y RTVE renuevan su colaboración para impulsar la difusión del certamen

Firma del convenio de colaboración entre el Festival de Cine de Sevilla y RTVE. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla y RTVE han reforzado su colaboración con motivo de su 23ª edición, que se celebra del 6 al 14 de noviembre, mediante la firma de un nuevo convenio para impulsar y divulgar las actividades del certamen y favorecer su proyección a través de los diferentes canales de RTVE para acercar el SeFF a un público más amplio y reforzar la difusión de su programación y actividades.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la colaboración se traducirá en una atención especial al festival durante su celebración a través de los canales, emisoras y las plataformas digitales de RTVE, contribuyendo a acercar al público la programación y las distintas actividades que se desarrollen en Sevilla.

Asimismo, el acuerdo ha contemplado la colaboración para facilitar la cobertura informativa del festival, por lo que el Festival proporcionará a RTVE la información necesaria para el desarrollo de su labor divulgativa y facilitará el acceso y la ubicación de los equipos técnicos, informativos y de producción de la Corporación en los diferentes espacios donde se desarrollen los actos.

Además, el certamen reconocerá a RTVE como entidad colaboradora e incorporará su marca en los diferentes soportes de comunicación y divulgación del certamen, tanto en elementos gráficos como en su página web y redes sociales.

En este contexto, el convenio ha sido firmado en Sevilla por Alfonso Morales, secretario general de RTVE, y Angie Moreno, delegada de Cultura y Turismo, además de que han asistido al acto la consejera de RTVE y presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, Mercedes de Pablo; y el subdirector de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias.

'EL DIRECTOR' Y 'CARTA BLANCA' PARTICIPADAS POR RTVE

Tres de los títulos que competirán este año en la Sección Oficial del Festival de Sevilla cuentan con la participación de RTVE, de modo que 'El director', de Dani de la Orden, es un largometraje de ficción protagonizado por David Verdaguer y Alberto San Juan y basado en la novela autobiográfica de David Jiménez, en el que el propio cineasta ha adaptado el libro a la pantalla junto a Alejandro Hernández y Michel Gaztambide.

De la misma manera, 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén, es un drama rodado en gallego sobre el sentimiento de pertenencia y la lucha colectiva, coescrito junto a Meritxell Colell.

Y el documental 'Taranta' es la primera película del fotoperiodista Samuel Nacar, con guión de Ana Puentes y Claudia Barthelemy.

Por otro lado, el ente público también está presente en la programación de Panorama Andaluz, '200 vidas. Paco Rabal' (escrita y dirigida por Vanesa Benítez), que se adentra en la trayectoria profesional y vital de uno de nuestros actores más legendarios.

Y en la sección Embrujo, 'Bailar la muerte', de Luis E. Parés, explora las huellas del flamenco durante la Guerra Civil y 'Monstro', de Andrés Goteira, con guión coescrito junto a Alicia Albares, aúna cine fantástico y experimental en una historia sin diálogo protagonizada por Antonio Durán e Iván Marcos.

Finalmente, dentro de Special Screenings, 'Carta blanca', de Gerardo Herrero, adapta la novela homónima de Lorenzo Silva con la participación del propio escritor y del guionista Daniel Corpas y con Iván Pellicer y Víctor Clavijo como intérpretes principales.

'Un hijo', de Nacho La Casa, también se basa en una aclamada novela --en este caso, del Premio Nacional de Literatura Alejandro Palomas--, con guión escrito por Juan R. Apolo junto al mismo director y con Macarena García y Hugo Silva como protagonistas.

Por último, el documental 'Sevilla FC hasta la muerte', de Andrés Torres Rubio, repasa la historia del club de fútbol hispalense.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

El nuevo convenio da continuidad también a la colaboración entre el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Observatorio de Igualdad de RTVE.

Al hilo de esta alianza, el martes 10 se proyectará en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) el cortometraje documental 'Abril, hoy no es invierno', escrito y dirigido por Mabel Lozano, que se ha basado en hechos reales para abordar la explotación sexual de mujeres con discapacidad y las barreras de comunicación que dificultan la identificación y denuncia de estas violencias.

Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio con la cineasta para reflexionar sobre las múltiples discriminaciones que afrontan estas mujeres y el potencial del audiovisual como herramienta de sensibilización y transformación social.

En paralelo, y en el marco de esta alianza, se promoverán acciones conjuntas encaminadas a la promoción, estudio y conocimiento de la aplicación en las producciones audiovisuales del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Corporación RTVE (2026-2030).

De este modo, el festival se convertirá también en un espacio para la reflexión y el impulso de iniciativas relacionadas con la igualdad en el sector audiovisual, en línea con el compromiso de RTVE con la diversidad, la igualdad y la representación plural en sus contenidos.