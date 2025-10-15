El Festival 'Patio+Metrópolis', de la Diputación de Sevilla, cierra su tercera edición con casi 19.000 asistentes

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los principales retos que la Diputación de Sevilla se marcaba con el lanzamiento de la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis --"acercar la mejor música a distintos rincones de la provincia, descentralizar la agenda de ocio de la provincia y avanzar en la consolidación del acceso a la cultura como un derecho ciudadano básico"--, según la Diputación, "han sido superados con creces".

La "más que positiva respuesta de las y los sevillanos nos anima a trabajar con responsabilidad e ilusión en una tercera propuesta, que llevará más y mejor música a distintos rincones de nuestra geografía y en la que, sin duda alguna, redoblaremos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial", ha expuesto a modo de balance el máximo responsable de la exitosa iniciativa, el diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernández.

Mikel Erentxun, Rozalén, Fangoria, las Nancys Rubias, Miss Caffeina, Siloé, Santiago Auserón y la Academia Nocturna y Derby Motoreta's Burrito Kachimba han puesto banda sonora al cartel de "un festival que ha sabido abrirse un hueco propio en la agenda musical andaluza de otoño gracias a su capacidad para conectar con distintos públicos y, sobre todo y por encima de cualquier otra característica, gracias a su accesibilidad" en términos económicos, geográficos y sociales".

La plaza de toros de Utrera, el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas, el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra, el Recinto Multiusos El Abrazo de La Rinconada y el neurálgico patio de la Diputación han sido los espacios protagonistas del Festival del Patio+Metrópolis.

"18.800 personas, más del triple de las que hicieron posible la edición inaugural de 2024, han creído como nosotros que otro tipo de iniciativas culturales, cercanas a la rentabilidad social y ajenas a la especulación que limita el acceso de muchas economías familiares y jóvenes a los eventos en directo, no son solo bienvenidas en el mapa cultural provincial, sino necesarias".

Bajo el paraguas de "este mandato ciudadano, y desde un ejercicio de permanente diálogo y escucha activa con los distintos municipios, nacerá la tercera edición, en cuyo diseño estamos trabajando ya con las mismas claves que nos han traído hasta aquí: diversidad, igualdad, accesibilidad y libertad creativa", ha añadido Fernández.