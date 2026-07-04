La Fiscalía de Sevilla pide 4 años de prisión por insultar a una pareja homosexual: "Mira a los maricones dándose besos"

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SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita penas de hasta cuatro años y medio de prisión para un grupo de hombres acusados de proferir insultos contra una pareja homosexual que mostraba una actitud "afectuosa" en la vía pública. Los mismos llegaron a dirigirles expresiones como: "¿Cuando lleguéis a casa os vais a dar por el culo?".

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 17 de abril de 2024, cuando los acusados observaron a una pareja homosexual en una actitud "cariñosa" en la vía pública.

Así, motivados "exclusivamente" por su desprecio a su condición sexual, comenzaron a insultarles diciendo: "Mira los maricones estos, dándose besitos y abrazos" o "¿Cuando lleguéis a casa os vais a dar por el culo?". A continuación comenzaron a agredirles "violentamente", según ahonda el escrito, e incluso les propinaron "patadas y puñetazos por todo el cuerpo".

Fruto del episodio, ambos sufrieron lesiones como roturas en el hueso delgado bajo el ojo, otro ojo morado o una disminución parcial del sentido del olfato, entre otros. También resultó dañado un teléfono móvil, cuyo coste de reparación ha sido valorado en 100 euros.

Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de odio en concurso con un delito de lesiones y otro delito de lesiones, por los que responden los encausados en concepto de autores. Por los mismos, solicita hasta dos años y medio de prisión para los encausados. Ello, de cara al juicio señalado para el próximo día 14 de junio en la Audiencia Provincial de Sevilla.