Flores atribuye la devolución de fondos sociales a la "tardanza" de la Junta y pide cambiar el sistema

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha pedido a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, un cambio en el sistema de financiación del Programa de Ayudas Económicas Familiares, con relación al cual el Consistorio habría acordado devolver 654.228 euros, "dada la tardanza en la adjudicación de las subvenciones" y el hecho de que "estén limitadas las ampliaciones de plazo".

Flores ha precisado que se trata de fondos procedentes del Estado y "canalizados" por la Junta, exponiendo que "frente al sistema de subvenciones, que se comunican en verano y ralentizan así la aprobación del programa, al tener que completar los procedimientos administrativos dentro del propio Ayuntamiento, y la ejecución del mismo, debería existir una financiación anual directa que redujera las tramitaciones necesarias", toda vez que el PP achaca la devolución de los fondos a la "incompetencia y negligencia" de los socialistas.

Según Flores, "hasta el 10 de junio de 2021 no se publicó en el BOJA la resolución autonómica de la subvención al Ayuntamiento para un programa a ejecutar en 2021 y hasta el mes de septiembre no se publicó la parte correspondiente al Ministerio de Derechos Sociales".

"Por tanto, de ninguna manera el Ayuntamiento podía llegar al plazo del 31 de diciembre de 2021 con el programa ejecutado teniendo en cuenta, además, que son ayudas individualizadas, a cada familia vulnerable, cada una con su expediente y seguimiento de los Servicios Sociales", ha considerado, agregando que "es un programa muy complicado en su ejecución porque, además, hay que tener en cuenta los cambios que se producen en las familias, con altas y bajas constantes".

"Esto obligó a solicitar de inmediato una prórroga que no fue admitida hasta octubre de ese año. Una vez autorizada, se podía iniciar la tramitación municipal, no antes. Al disponerse tan sólo de unos meses para la ejecución, se solicitó otra prórroga hasta septiembre de 2022 y también agregar el saldo que quedara pendiente de 2021 a la asignación de 2022, cuestión que no ha sido aprobada por la Junta", ha lamentado.

"Es un problema no sólo del Ayuntamiento de Sevilla, sino de cualquier gran municipio que pida financiación externa para los programas de Ayudas Económicas Familiares", ha apostillado el también edil de Cohesión Social.

"Al existir tres administraciones en la tramitación y ejecución de este programa, todos los procedimientos se ralentizan", ha agregado Flores, de aquí que se reclame por parte de Ayuntamiento un cambio definitivo en el sistema, "puesto que origina problemas de ejecución todos los años debido a la tardanza en consignarse los créditos por parte de la Junta de Andalucía, que a su vez los recibe del Estado".