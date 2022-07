Flores (PSOE) replica al PP que en limpieza o servicios públicos "Málaga no puede dar ninguna lección a Sevilla"

El PSOE afirma que "no busca conflictos" con otra ciudad, pero el PP "no puede venir a insultar a los sevillanos con demagogia barata"

El portavoz del Grupo municipal Socialista, Juan Manuel Flores, ha defendido este domingo a los trabajadores municipales, empresas y profesionales sevillanos, al tejido social y al modelo de ciudad de Sevilla "frente al menosprecio mostrado por el PP". En este sentido, ha recordado que "Sevilla es la cuarta ciudad de España y la capital de Andalucía; venir a dar lecciones desde otra ciudad es un insulto a los sevillanos porque en materia de limpieza o prestación de servicios públicos Málaga no puede dar ninguna lección a Sevilla".

En un comunicado, Flores responde de este modo a las críticas vertidas por el candidato a la Alcaldía del PP, José Luis Sanz, quien había puesto a Málaga como ejemplo de limpieza con ocasión de una visita a la capital costasoleña. A este respecto, Flores ha subrayado que Sevilla "es modelo de gestión, de impulso económico, de innovación y de destino turístico para muchas ciudades de España y de Europa".

Por ello, ha destacado que el PP tiene un discurso "basado en el desconocimiento de todos los barrios de la ciudad, de la realidad de sus servicios públicos y de sus proyectos, como viene demostrando día tras día".

Asimismo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha exigido al Partido Popular "que no insulte a los trabajadores, técnicos, empresas y vecinos de Sevilla, porque esta ciudad no recibe lecciones de nadie, ya que cada localidad tiene su realidad, su modelo de gestión, sus barrios, sus fortalezas y los problemas que afrontar". Además, Flores ha subrayado que la realidad del patrimonio de Málaga, su paisaje urbano, su tejido social, su plan urbanístico o su historia "no tienen nada que ver con Sevilla".

De hecho, ha recordado, en Málaga "hay quejas frecuentes por falta de limpieza en los barrios, ha habido medidas con un importante impacto en el patrimonio --como por ejemplo, recientemente, la pérgola junto a la iglesia de Santo Domingo o la valla del Muelle Uno-- que han tenido que ser retiradas, así como graves problemas en la gestión de servicios públicos".

En cualquier caso, Flores ha indicado que desde el PSOE local "no vamos caer en compararnos, ni vamos a buscar conflictos con otra ciudad, pero el PP no puede venir a insultar a la sevillanos y sevillanas con demagogia barata". Por todo ello, ha recordado que Málaga tiene sus fortalezas y sus problemas al igual que los tiene Sevilla o cualquier otra ciudad. "Son muchas las veces que vienen a conocer cómo gestionamos determinados proyectos o servicios al igual que ocurre al revés".

"El PP habla de Sevilla como si la viera desde fuera, como si no fuera parte de ella, como si se le escribieran las declaraciones desde otros municipios de Sevilla que no tienen nada que ver con la realidad de nuestra ciudad", ha concluido Flores.