Frente Amplio plantea en Sevilla subir las pensiones hasta el SMI "como mínimo" y destaca los avances en dependencia

Engracia Rivera e Ismael Sánchez, en un encuentro con mujeres pensionistas en el marco de la agenda electoral - FRENTE AMPLIO

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 1 de Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla, Engracia Rivera, y el concejal de IU en el Ayuntamiento hispalense, Ismael Sánchez, han planteado este lunes la subida de las pensiones "hasta el Salario Mínimo Interprofesional" (SMI), y lo han hecho en un encuentro con mujeres pensionistas del colectivo El Abrigo de la Tercera Edad para escuchar sus demandas en materia de jubilación y dependencia.

"Llevamos en nuestro programa la subida de las pensiones hasta el SMI (1.281), que van a mejorar la vida mucho, la inclusión en la Constitución de las pensiones que ahora dependen de una votación en le Congreso. Y las derechas han votado en contra cuatro veces esta legislatura". También, "como mínimo", los dirigentes de la formación hn anunciado el "blindaje" de la subida vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC), como se recoge en un comunicado.

En cuanto a la dependencia, Rivera ha insistido en la mejora de este derecho adquirido en 2007 con el reconocimiento de la asistencia en el programa electoral de Frente Amplio: "Una persona que acompañe, al médico, a Correos o a la compra, a personas que no puedan hacerlo solas, y también la derecha votó en contra".

"El 29N tenemos que ir a votar, porque si todas nos movemos ese día las derechas no ganan", ha abundado Rivera. "Todas y todos nos merecemos ser atendidos, no esperar meses la dependencia, ni al médico de familia, ni pagar los medicamentos".

Por su parte, Ismael Sánchez ha expuesto que todos estos servicios se podrán sufragar "si freímos a impuestos a los 'ultrarricos' como Florentino Pérez o Amancio Ortega, que seguirán siéndolo, pero con una subida de sus impuestos al 15% podemos obtener 112.000 millones de euros, suficiente para dependencia, sanidad y lo que quieras".