El Frente Amplio presenta su candidatura al Congreso encabezada por Enrique Santiago y Engracia Rivera

Los candidatos uno y dos de Frente Amplio en Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera. - IZQUIERDA UNIDA

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Frente Amplio ha presentado este domingo en Sevilla sus candidaturas andaluzas al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En la provincia de Sevilla, la candidatura estará encabezada por el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, como número uno, y la actual diputada en el Congreso Engracia Rivera, como número dos.

Según ha precisado la formación en una nota, la presentación se ha celebrado en la plaza Virgen del Pilar, en la barriada sevillana de La Barzola, en un acto que ha contado con la participación del coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, y que supone la puesta de largo de las candidaturas de la coalición en las ocho provincias andaluzas.

En contexto, Enrique Santiago es abogado, diputado en el Congreso desde 2019 y secretario general del Partido Comunista de España desde 2018. Actualmente ejerce como portavoz parlamentario de Izquierda Unida y cuenta con una "dilatada trayectoria política, institucional y de compromiso con los derechos humanos".

Fue secretario de Estado para la Agenda 2030 entre 2021 y 2022 y ha desarrollado una "intensa actividad" como jurista en causas relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales y la justicia internacional. Entre sus responsabilidades destaca su participación en el equipo jurídico de las negociaciones de paz de Colombia, que culminaron con la firma de los acuerdos de 2016.

Su trayectoria política comenzó en las Juventudes Comunistas, organización de la que fue secretario general, y ha estado vinculada durante décadas al fortalecimiento del PCE, Izquierda Unida y los espacios de confluencia de la izquierda.

Engracia Rivera es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y funcionaria de carrera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde 1991. Su militancia política comenzó en Esquerra Unida i Alternativa y el Partido Comunista de Cataluña, organizaciones a las que perteneció hasta 2001, cuando pasó a militar en el Partido Comunista de Andalucía e Izquierda Unida.

Su trayectoria institucional ha estado especialmente vinculada al municipalismo. Fue concejala en Barberà del Vallès y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Almensilla, donde desempeñó responsabilidades en las áreas de Recursos Humanos, Régimen Interior, Hacienda y Asuntos Sociales, además de ejercer como portavoz municipal de Izquierda Unida.

También fue diputada provincial en la Diputación de Sevilla entre 2011 y 2019, desarrollando una amplia experiencia en la administración local y en el conocimiento de las necesidades de los municipios sevillanos. Desde 2023 es diputada en el Congreso por Sevilla, donde ha desempeñado responsabilidades en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

De este modo, la candidatura concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre con una propuesta política centrada en la defensa de los servicios públicos, los derechos laborales, el acceso a la vivienda, la igualdad, la justicia social y el fortalecimiento de los derechos democráticos.

Con esta presentación, el Frente Amplio inicia una nueva etapa electoral en Andalucía, con candidaturas que combinan "experiencia institucional, trayectoria municipalista y presencia de distintas organizaciones de la izquierda política y social".