La Fundación IDIS reconoce la mejora en calidad asistencial del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha sido distinguido por la Fundación IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) con una mejora en su categoría dentro de los Reconocimientos Quality Healthcare (QH) de excelencia en la gestión de la calidad asistencial, entregados durante la XI edición del Estudio Indicadores de Resultados Sanitarios en la Sanidad Privada (RESA) 2025.

Según una nota emitida por la Fundación, el reconocimiento refleja el compromiso del centro con la mejora continua, la seguridad del paciente y la implantación de procesos orientados a ofrecer una atención sanitaria de máxima calidad. Según la Fundación IDIS, el galardón avala el modelo asistencial del hospital, basado en la excelencia, la eficiencia y la experiencia del paciente.

La doctora María Pena, subdirectora médica y responsable de calidad y seguridad del paciente del hospital, ha destacado que la distinción supone "un importante reconocimiento al esfuerzo y compromiso de todo el equipo del hospital por mantener y elevar los estándares de calidad asistencial y refleja nuestra apuesta por la mejora continua en una atención integral, segura y centrada en las personas".

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón se suma así a otros centros de referencia, como el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, que recientemente fue reconocido en los Premios Best Spanish Hospitals (BSH) por su excelencia en atención materno-infantil y evaluación sanitaria basada en valor en el proceso de partos.

En total, 222 organizaciones sanitarias, públicas y privadas, cuentan actualmente con el Reconocimiento QH de la Fundación IDIS en alguna de sus categorías. En la presente edición se evaluaron 129 solicitudes, de las cuales 14 centros lograron el sello por primera vez, cinco renovaron y mejoraron su categoría respecto a 2023, y siete incrementaron la categoría alcanzada en convocatorias anteriores, entre ellos el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.