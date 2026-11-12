La Fundación Real Betis atiende a más de 57.000 personas con 79 proyectos en 45 países

Representantes de la Asociación IN recogen un premio en reconocimiento al trabajo que hace en favor de la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado - FUNDACIÓN REAL BETIS

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Betis Balompié ha presentado su memoria de actividades correspondiente a la temporada 25/26, en la que destaca, entre otras cifras, el hecho de haber atendido a 57.590 personas mediante 79 proyectos en 45 países: "Un balance que refleja la dimensión de su actividad social".

Así lo afirmaba el gerente de la entidad, Rafael Muela, tras presentar el trabajo desarrollado por la fundación durante el transcurso de una gala oficial en CaixaForum, en la que se han premiado a cinco organizaciones como reconocimiento de su compromiso social.

El acto contaba de nuevo con un amplio respaldo del club verdiblanco, con la presencia de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié y varios consejeros de la entidad; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación; los capitanes del primer equipo Héctor Bellerín y Marc Bartra; el entrenador de la primera plantilla, Manuel Pellegrini; las capitanas del Real Betis Féminas María Ruiz, Lucía Méndez, Ruth Acedo y Victoria Benítez.

Además, el exfutbolista y consejero del club Joaquín Sánchez y el exportero y miembro de la secretaría técnica, Adrián San Miguel, también acompañaban a la fundación verdiblanca en una noche "tan especial", en la que se repasaban algunos de sus proyectos, como el estreno en el estadio de La Cartuja de la sala sensorial para personas con autismo (TEA) y otras discapacidades cognitivas o la Escuela Monsalvete, una iniciativa de integración social centrada en el Polígono Sur.

PREMIOS FUNDACIÓN REAL BETIS

Uno de los momentos más especiales de la noche era la entrega de la segunda edición de los Premios Fundación Real Betis Balompié. La organización WWF recibía un reconocimiento en la categoría de 'Medio Ambiente' "por su trayectoria en la defensa de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad y la protección de los ecosistemas".

El segundo galardón recaía para Adeco Andalucía en la categoría de 'Cooperación Internacional al Desarrollo', "por su labor en favor del desarrollo social y humano de comunidades desfavorecidas". La organización impulsa proyectos de cooperación internacional centrados especialmente en mejorar el acceso a la educación, la atención sanitaria y las condiciones de vida de poblaciones vulnerables, contribuyendo a generar oportunidades y un desarrollo más digno y sostenible.

La institución San Antonio de Padua recibía el tercer premio en la categoría de 'Educación' "por su compromiso con la protección y el acompañamiento de niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad". A través de su hogar en Villanueva del Ariscal, la entidad les ofrece un entorno seguro, formación y herramientas para construir su futuro con mayores oportunidades.

Asimismo, la Asociación IN era otra de las organizaciones distinguidas por su trabajo en favor de la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado. La entidad promueve la práctica deportiva sin barreras para personas con lesiones de nacimiento o adquiridas, utilizando el deporte como herramienta de autonomía, participación e integración social.

Por último, Andex, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, era reconocida por su labor de acompañamiento y apoyo a los menores que padecen cáncer y a sus familias. Desde hace décadas, la entidad trabaja para mejorar su calidad de vida mediante atención psicológica, apoyo social, ayudas a las familias y actividades de ocio, además de colaborar en la mejora de la atención y la investigación del cáncer infantil.

Los galardones cuentan, además, con un componente especial: han sido elaborados artesanalmente en Brenes por usuarios de la Fundación TAS, entidad que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad en el entorno rural.

EMOCIÓN Y MOMENTOS DIVERTIDOS DURANTE LA GALA

Otro de los momentos de la noche estuvo dedicado al proyecto 'De Béticos a Abuelos', que busca combatir la soledad no deseada entre las personas mayores a través de cartas escritas por aficionados béticos. Para ello, subieron al escenario Juan José Beltrán, socio del Betis y autor de la primera carta recibida por el club, y Ana López, una de las personas mayores destinatarias de estos mensajes.

La gala contaba también con la presencia de Eva González, embajadora de la Fundación, quien compartía cómo ha vivido este primer año en este desempeño y "la ilusión de formar parte de una familia" en un proyecto con los que se siente "especialmente comprometida".

Un año más, los 'Fichajes Estrella' de la Fundación protagonizaban el momento más divertido de la noche. Alba, Bruno, Jesús, Paola, Ryan y Rubén subieron al escenario junto con Rafael Gordillo, Marc Bartra y Héctor Bellerín. Tras mostrar un vídeo de los mejores momentos de este proyecto, que busca dar esperanza a niños y niñas que están pasando por un proceso de enfermedad grave, los jugadores y el presidente de la Fundación recordaron anécdotas vividas con los pequeños.

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, encargado de clausurar la gala, remarcaba la importancia de que el crecimiento deportivo del club "vaya acompañado de un mayor compromiso social". "El crecimiento exitoso del Betis en lo deportivo tenía que venir acompañado de esta mayor presencia en la responsabilidad social".

"Podemos decir que los béticos se muestran tan orgullosos de los goles de Isco como de los goles que marcamos cada día por mejorar nuestra sociedad", abundaba al respecto.

La música también tuvo su espacio durante la gala con la actuación del pianista Chico Pérez, que quiso tener un "guiño especial" con el beticismo interpretando al piano '¡Que viva el Betis!', una de las sevillanas más populares de Los Cantores de Híspalis dedicada al Real Betis, que despertó la complicidad de todos los asistentes.