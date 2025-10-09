G5 regresa a Sevilla tras 20 años con su nuevo disco y avanza que "ya estamos componiendo un nuevo proyecto"

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo G5, también conocido como "los cinco sinvergüenzas", formado por Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, El Canijo de Jerez y Diego 'El Ratón', se ha reunido casi dos décadas después para lanzar su nuevo álbum 'El que quiera dormir que se compre una colchoneta'. Con este trabajo ofrecerán el último concierto de su gira el próximo 1 de noviembre en el Cartuja Center CITE de Sevilla. Además, han adelantado que "ya estamos componiendo un nuevo proyecto".

En cuanto al espectáculo, el grupo ha señalado en una rueda de prensa y en posteriores declaraciones a Europa Press que el repertorio estará compuesto principalmente por canciones de G5, aunque también incluirán versiones de temas de otros artistas ajenos a la banda, como Los Pérez.

Asimismo, han confirmado la participación de algunos invitados especiales, entre ellos Pepe Begines, a quien definen como su "fiel gurú, que siempre nos ha acompañado en las grabaciones". También esperan la presencia de Javier Ruibal, a quien dedicaron una estrofa en su primer disco, y además, han manifestado su deseo de invitar a grandes referentes del Carnaval de Cádiz, como El Selu o El Gago.

Respecto al repertorio, han destacado algunas canciones que consideran representativas del espíritu de la banda, como 'Sancti Petri Boulevard', 'El vino y el pescao', 'Afectados por las galletas' o 'Badajoz'. Estas se suman a otros sencillos del álbum como 'Querido Javier', 'Vaya sarao', 'El hombre bala', 'Amilele', 'Dímelo, dímelo', 'Helsinki', 'La moto' y 'El porro'.

"EL SINGLE TIENE UN SOLO ACORDE"

"El single tiene un solo acorde y lo hicimos hace ocho años", ha revelado también Muchachito entre risas, deseando que "el próximo disco, dentro de 19 años, sirva para celebrar otro reencuentro familiar".

En este contexto, El Canijo de Jerez ha señalado que en este disco "desgraciadamente, no hay nada metido de El Migue". "Somos cinco, imagínate lo que es componer... Encima ya escribimos a ordenador, no a bolígrafo", ha comentado entre risas. "Nuestra creación es inmediata y de escritura automática", ha añadido con tono irónico.

En relación al proceso creativo, El Canijo de Jerez ha explicado que el grupo trabaja de manera muy orgánica, pues "hacemos un puchero con letras de aquí y de allá, y lo juntamos todo". Según relata, el entorno es una parte fundamental para que la inspiración fluya, por ello "contamos con todos los ingredientes necesarios para crear una canción".

Al hilo de lo anterior, ha explicado que "el disco anterior, el de hace ya 20 años, lo compusimos en Jerez, en el estudio de Pelayo. Nos sentamos alrededor de una mesa con vino, jamón... y el proceso creativo surgió solo". Para este nuevo trabajo han seguido una fórmula similar, "esta vez nos fuimos a Chiclana, a casa de nuestro amigo Germán. Nos volvimos a reunir, cogimos la guitarra, el boli, el gazpacho, el vinito y nos pusimos a componer", ha añadido.

Por su parte, Tomasito ha resaltado el vínculo especial que tienen con su tierra: "En Cádiz no me pongo como me pongo en otros sitios... en Cádiz no tengo resaca". A su vez, Diego 'El Ratón' ha recordado que "tres de los cinco somos de allí, así que, quieras o no, siempre tiramos para allá".

El Canijo de Jerez ha reflexionado sobre el proceso de creación dentro del grupo, destacando que cada miembro tiene su propio estilo, pues "cada uno de nosotros tiene su manera habitual de componer, en solitario o con su grupo. Pero aquí es distinto, es componer en familia, y eso es muy difícil. Yo no lo consigo con nadie más que con G5", ha afirmado.

"EL GAZPACHO DEL G5"

Según explica, la magia surge de forma espontánea, porque "las cosas salen solas. Uno dice una frase, otro la continúa, uno pone un acorde... y entre todos hacemos ese gazpacho del G5, que bebe de lo que nos pasa en el día a día, tanto durante la grabación como en la composición". Por su parte, Diego 'El Ratón' ha añadido con humor que este proceso "siempre se hace alrededor de una olla, dando cuchará y paso atrás para escribir".

La dirección de la banda no recae en nadie en particular, ha aclarado Diego 'El Ratón', subrayado que "esto es una dictadura anarquista: aquí no manda absolutamente nadie". Además, ha sentenciado que "el ego del artista es lo que mata al arte directamente", y ha asegurado que el grupo es "totalmente anti-ego", añadiendo con ironía que también son "anti-artista".

En cuanto a la unión del grupo, la banda ha destacado la figura de su productor, Lele, a quien consideran "el pegamento" que los mantiene unidos. Además de grabarles el disco, los ha acompañado durante todo el proceso creativo, siendo, como ellos mismos resumen, "el artífice de este proyecto". También han elogiado sus dotes culinarias, ya que, según afirman, "la gastronomía es un punto muy fuerte, porque nos encanta comer bien". Prueba de ello es la canción 'Sancti Petri Boulevard', que hace referencia a varios platos que apasionan al grupo.

"EL GRUPO MÁS BOCAZAS"

En este sentido, han recordado una anécdota ocurrida hace 19 años, cuando durante una comida, a uno de los miembros se le cayó un catavino sobre el papel mientras componían. De ahí surgió la frase "¡Se mojó el papel!", que acabó formando parte de la letra de una canción. "Somos el grupo más bocazas que existe, porque estamos cantando todo lo que nos va pasando en cada momento", ha bromeado Muchachito.

Con respecto a los nervios sobre el escenario, Diego 'El Ratón' ha citado al humorista Ignatius Farray diciendo que "pensar es perder", refiriéndose a cómo prefiere no pensar al ver un espacio lleno de público. Por su parte, Muchachito ha añadido con humor que cada vez que se suben al escenario "es el fin de nuestras carreras".

En cuanto al título del disco, Tomasito ha contado que surgió de una anécdota real: "En un tren, un hombre estaba hablando por teléfono con su mujer cuando alguien le pidió que bajara la voz. Entonces, él respondió con toda naturalidad: 'Estamos en un tren diurno el que quiera dormir, que se compre una colchoneta'". Esa frase, resonó en el grupo y "nos jaló hondo", ha reconocido El Canijo de Jerez, quien ha añadido que es una expresión muy típica en Jerez. Por eso, no dudaron en convertirla en el título del disco.

En lo referido a la portada del álbum, donde los artistas aparecen en un campo vestidos como presidiarios --en alusión a la película O Brother! de los hermanos Coen--, Kiko Veneno ha explicado que al grupo le gusta mucho esa obra y la tomaron como inspiración, porque "este disco es carcelario, de trabajo forzado, así que le dimos ese ambiente de preso, porque musicalmente también conecta un poco con O Brother! y con 'Badajoz', que tiene ese aire diverso que nos caracteriza".

"EL ÓRACULO DE LOS MANOLOS"

Entre las muchas anécdotas que la banda ha vivido durante su gira, una de las más curiosas fue la intoxicación alimentaria que afectó a la mitad del equipo en pleno verano. En un principio pensaron que la causa había sido una tortilla que comieron en Cartagena (Murcia), pero descartaron esa opción, ya que todos habían comido lo mismo y no todos cayeron enfermos.

Fue entonces cuando Kiko Veneno, en tono de broma, escribió en el grupo de WhatsApp del equipo: "Todos los que estamos malos hemos tocado con Los Manolos. ¡Habrá que preguntarles a ellos si están bien!". La frase hizo tanta gracia entre los miembros que acabó convirtiéndose en el eslogan no oficial de la gira. Desde entonces, cada vez que algo no salía como esperaban, decían: "Hay que preguntarle a Los Manolos", creando así lo que ellos mismos bautizaron como "el oráculo de Los Manolos".

Otra anécdota ocurrió el mismo día del lanzamiento del disco 'El que quiera dormir que se compre una colchoneta'. Mientras viajaban a Madrid en el vagón del silencio, comenzaron a charlar hasta que un pasajero les pidió silencio. Todos respondieron al unísono con el título del disco y, entre risas, se fueron a la cafetería.