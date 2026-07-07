La Gala del Deporte de Sevilla distingue a deportistas y clubes y celebra el 40 aniversario del IMD

Gala del Deporte en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado este martes la Gala del Deporte, una cita que premia cada final de temporada a los deportistas, clubes o instituciones que ha destacado en el último año y en la que, en esta ocasión, se ha reconocido además el 40 aniversario del Instituto Municipal de Deporte (IMD).

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha felicitado al IMD por su 40 cumpleaños. "Cuatro décadas al servicio de los sevillanos, cuatro décadas en las que el IMD ha sido el principal motor del deporte en nuestra ciudad".

El alcalde, ha resaltado que "cada año más de 270.000 sevillanos practican deporte a través del IMD, en total varios millones de personas desde que el IMD echó a andar allá por 1.986, por lo que quiero aprovechar este aniversario para felicitar a todos los trabajadores, a las 285 personas que cada día hacéis posible que funcione el IMD para que los sevillanos puedan realizar deporte en cualquier rincón de la ciudad".

En la gala han resultado premiados el remero Joaquín Trani Ruiz con la Mención Especial a la Superación, clubes deportivos, centros educativos y personas destacadas, clubes que celebran aniversarios y equipos que han logrado el ascenso de categoría.

Asimismo, han sido reconocidos Robin del Castillo Clanchy y Eloísa Tarancón Rodríguez como deportistas promesa, Carlota Blanca Romero y Javier Reja Muñoz como mejores deportistas con discapacidad y María García Polo, así como Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordóñez, como mejores deportistas del año.