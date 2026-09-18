Los ganaderos extensivos de Sevilla reclaman un "reconocimiento real" en políticas públicas de prevención de incendios

Jornada ganadera organizada por Asaja en Cazalla de la Sierra - ASAJA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gran incendio que el pasado agosto arrasó más de 40.000 hectáreas en la provincia de Huelva y afectó también a los municipios sevillanos de Aznalcóllar, El Madroño y El Castillo de las Guardas ha marcado buena parte de los debates de la 41ª Jornada Ganadera, Forestal y de la Dehesa, organizada por Asaja-Sevilla en Cazalla de la Sierra bajo el lema 'Con agricultura y ganadería, impulsando el desarrollo sostenible y la innovación en la provincia'. Al respecto, los ganaderos extensivos reclaman un "reconocimiento real" en las políticas públicas de prevención de fuegos.

La jornada, financiada por la Diputación y con la colaboración de Fertiprado, Fundación Caja Rural del Sur y Asegasa, ha reunido a un centenar de ganaderos, propietarios forestales y profesionales del medio rural para analizar los principales desafíos del sector. El mensaje compartido por los participantes fue claro: "la prevención debe convertirse en una prioridad".

Los ponentes han coincidido en que la limpieza de montes, la gestión forestal sostenible y el mantenimiento de la actividad ganadera extensiva son herramientas imprescindibles para reducir el riesgo de incendios. En este sentido, el presidente de Corsevilla, José Manuel Castillejo, ha recordado que los terrenos pastoreados presentan una menor carga de combustible vegetal y permiten contener con mayor eficacia los conatos de fuego.

La primera conferencia técnica ha estado a cargo del responsable del Departamento Forestal y Cinegético de Asaja-Sevilla, Jesús Aguilar, quien ha repasado el trabajo desarrollado por la organización para mejorar la próxima convocatoria de ayudas para prevención de incendios y gestión forestal sostenible del Pepac 2023-2027.

Aguilar ha destacado las inversiones previstas en desbroces, podas, regeneración de quercíneas y otras actuaciones forestales, pero alertó de la persistencia de incompatibilidades entre determinadas ayudas forestales y los ecorrégimenes de la PAC.

Asaja-Sevilla considera "especialmente perjudicial" que determinadas actuaciones de desbroce puedan excluir superficies acogidas al ecorrégimen de pastoreo extensivo, una interpretación que limita la eficacia de las inversiones en muchas dehesas andaluzas. En este sentido, ha recordado que en otras comunidades autónomas no existe una incompatibilidad general ni automática entre los tratamientos selvícolas de desbroce y el ecorrégimen de pastoreo extensivo, al entenderse que ambas ayudas persiguen finalidades distintas y no suponen una doble financiación de una misma actuación.

Por ello, Asaja reclama soluciones que permitan compatibilizar ambos instrumentos y maximizar el aprovechamiento de los fondos públicos destinados tanto a la gestión forestal sostenible como a la prevención de incendios, una cuestión especialmente relevante para las dehesas ganaderas, donde la conservación ambiental y la actividad productiva forman parte de un mismo modelo de gestión, añade el comunicado de Asaja.

Por su parte, el presidente del Grupo Cooperativo del Guadiato, José García Cabello, ha analizado la situación del sector corchero y ha defendido una estrategia renovada para garantizar su viabilidad. Asimismo, ha señalado las fortalezas de territorios como la Sierra Norte de Sevilla, donde la calidad del producto y la existencia de estructuras cooperativas consolidadas constituyen una base sólida para afrontar el futuro.

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre ganadería extensiva moderada por el responsable técnico de la Sectorial de Ganadería de Asaja-Sevilla, José Manuel Roca, en la que han participado representantes de los sectores vacuno, ovino e ibérico.

El presidente de la Sectorial Nacional de Ganadería de Asaja y vicepresidente del Grupo de Cría de Ganado de COPA-Cogeca, Juan Luis Delgado Egido, ha mostrado su preocupación por la nueva Estrategia Europea para la Ganadería, al considerar que presta escasa atención a la ganadería extensiva pese a su contribución a la alimentación, la conservación del territorio y la prevención de incendios.