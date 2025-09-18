El Gobierno destaca el avance de las obras de depuración de la EDAR de Sevilla con 93,5 millones de inversión

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones para Doñana (MAD), ejecutado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha mantenido una nueva reunión de seguimiento en la sede de la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, donde se ha destacado el avance de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, y que cuenta con un presupuesto de licitación de 93,5 millones de euros.

Según ha informado el Ministerio en un comunicado, este encuentro ha estado presidido por el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, y la comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza.

El colector que une Palmas Altas y La Raza en Sevilla con la EDAR del Copero estará listo en los próximos meses, según afirma la entidad. En el transcurso de esta reunión los responsables de los órganos gestores que desarrollan el MAD han podido constatar "el alto grado de ejecución de las obras de mejora del saneamiento y la depuración en el entorno del Espacio Natural de Doñana".

En concreto, esta línea incluye diez actuaciones, de las que seis ya están en ejecución y el resto superando en su tramitación ambiental. Las más avanzadas son el colector Emisario Puerto de la EDAR de Sevilla, cuya finalización se prevé en los próximos meses y la construcción de la nueva depuradora de Isla Mayor.

El colector Emisario Puerto recoge las aguas residuales de la cuenca sur de Sevilla, y tras pasar por varias estaciones de bombeo, las conduce junto con los caudales de otras zonas hasta la EDAR El Copero (Dos Hermanas) para su tratamiento. Con estas obras se procederá a la rehabilitación, adaptación y ampliación de la conducción en dos tramos principales: la zona de Palmas Altas y la Avenida de la Raza de la capital hispalense.

La intervención forma parte del proyecto de mejora y ampliación del Emisario Puerto y de la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) Tamarguillo, infraestructuras que, con un presupuesto de licitación de 93,5 millones de euros, son necesarias para la adecuación de la EDAR de Sevilla.

En este sentido, el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Ministerio, Miguel González Suela, ha mostrado su satisfacción por el "positivo grado de ejecución de líneas tan importantes como las relacionados con el saneamiento y la depuración de aguas en todo el ámbito territorial del Marco", destacando los avances de la depuradora de Isla Mayor y del colector Emisario Puerto de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Sevilla.

A estas realidades se suman, en palabras de la comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del Ministerio, "pasos decisivos para mejorar y estabilizar la situación ambiental de Doñana que están relacionados con la recuperación del acuífero y con la restauración de ecosistemas esenciales para la viabilidad de la marisma, como son la intervención ya en marcha sobre Los Mimbrales o la reducción de las extracciones de agua subterránea en la masa hídrica de La Rocina".