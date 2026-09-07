El Gobierno destina 6,7 millones para las inundaciones que cada año afectan a Castilblanco (Sevilla)

El sibdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aportado 6,7 millones de euros al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) para solucionar las inundaciones que cada año y de manera repetida afectan a los residentes y negocios de la localidad en la antigua Ruta de la Plata, en las estribaciones de Sierra Morena.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha visitado al respecto el municipio, acompañado por el alcalde, José Manuel Carballar, que ha detallado las actuaciones que, con financiación del Ejecutivo central, se están realizando en el municipio, informa el Gobierno en una nota de prensa.

Las actuaciones para solucionar los problemas de inundabilidad se concretan en sendos tanques de tormenta en La Estacada y Pilar Nuevo, con un coste conjunto estimado en dos millones de euros; además de obras en el saneamiento de pluviales y en el Canal de las Huertas por valor de unos 3,7 millones.

Toscano ha destacado que las ayudas extraordinarias aportadas por el Gobierno de España tras las borrascas del último invierno no buscan sólo reparar los daños causados sino trabajar en la prevención para que estos siniestros no se repitan en el futuro.

"Castilblanco de los Arroyos tiene una orografía donde hay grandes puntos bajos que recurrentemente y de manera habitual se inundan, provocando cortes de algunas carreteras, cierre de algunas calles y también inconvenientes para los vecinos en su movilidad e incluso en sus propias viviendas", ha indicado el subdelegado del Gobierno de España, que ha subrayado las medidas de cara al futuro.

Las inundaciones en Castilblanco, con algo más de 5.000 habitantes, se producen cada vez que hay lluvias con intensidad por encima de 80 litros por hora, que es algo que ocurre cada año y de forma repetida. En lo que va de año 2026, ya son tres las ocasiones; y en las borrascas del 15 de noviembre de 2025 cayeron 200 litros, con lo que los daños fueron más intensos.

Los principales perjudicados son los residentes en la localidad, por los desperfectos en las viviendas, pero también han afectado a negocios así como a las zonas agrícolas de secano así como olivos, además de huertas familiares.