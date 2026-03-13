El Gobierno licita por 5,3 millones mejoras en el alumbrado y salas de espera de la estación de Santa Justa de Sevilla

Archivo - Vestíbulo de la estación de Santa Justa de Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha licitado esta semana obras de mejoras en la estación de Santa Justa de Sevilla por valor de 5,3 millones de euros. Los trabajos presentados, a través de ADIF y Renfe Viajeros, se centran en el alumbrado y la telegestión así como en sala club del recinto.

Según ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una nota, estas actuaciones "contribuirán a modernizar las instalaciones ferroviarias, mejorar la eficiencia energética y reforzar los servicios que se prestan a los viajeros en una de las principales infraestructuras de transporte de Andalucía".

La presidencia de ADIF ha publicado el anuncio de licitación correspondiente a las obras de ejecución del proyecto constructivo para la optimización del alumbrado y la telegestión en la estación.

El contrato cuenta con un valor estimado, IVA incluido, de 4.662.564,72 euros. Una vez adjudicado el contrato, se contempla un plazo de ejecución previsto de 10 meses.

NUEVA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL

Según la memoria del proyecto consultada por Europa Press, el objetivo del cambio es renovar la instalación de iluminación de la estación Santa Justa, "adaptándola a la normativa actual vigente y mejorando la eficiencia energética de la estación (reducción de consumos, mejora de niveles de iluminación, control de encendidos, reducción de labores de mantenimiento y aumento de la vida útil de las luminarias distanciando los plazos de reemplazo)".

Adif ha indicado que las instalaciones actuales "no se han actualizado o modificado desde la fecha de inauguración de la misma, en el año 1991".

Asimismo, se pretende "mejorar la imagen de la estación". Para ello, se va a incluir una nueva iluminación ornamental en puntos específicos "que potencien la arquitectura de la estación", como en la fachada principal, fachada de andenes, pasillos laterales exteriores, balconeras y pasarelas de acceso a andenes.

En la fachada principal se instalará una iluminación artística y decorativa que "quedará integrada en el sistema de telegestión, con capacidad de iluminar parcialmente la fachada frontal y lateral con diferentes colores".

El proyecto también recoge la instalación un sistema de telegestión de instalaciones de toda la estación, "incluyendo aquellas que estén actualmente conectadas al sistema de control existente y las nuevas que surjan en iluminación, consideradas básicamente las instalaciones de iluminación, climatización, cuadros de control, accesos al edificio (puertas) y accesos a andenes (rampas, escaleras y ascensores)".

En esta línea, se dotará a las zonas incluidas dentro del ámbito del proyecto de nueva iluminación que sustituya a la existente, "los niveles de iluminación exigidos por la normativa actual vigente y utilizando luminarias de nuevas tecnologías, más eficientes y con mejores rendimientos luminotécnicos con el fin de mejorar la eficiencia energética de la instalación, así como renovar la imagen de la estación con equipos de diseños más actuales".

Las zonas incluidas en el proyecto son la marquesina de acceso, vestíbulo, pasillos laterales de acceso a la estación, pasillos laterales interiores, la pasarela intermedia de acceso a escaleras de andenes, la pasarela cabecera de acceso a rampas de andenes y andenes.

También se van a realizar mejoras en locales técnicos, aseos y vestuarios, oficinas, alumbrado acceso exterior y el aparcamientos en la calle Pablo Iglesias y Kansas City.

El subdelegado ha subrayado que esta actuación "permitirá modernizar el sistema de iluminación de la estación mediante la incorporación de tecnología más eficiente y sostenible".

Asimismo la implantación de sistemas de telegestión "facilitará "un control más preciso del consumo energético y del funcionamiento de las instalaciones".

700.000 EUROS PARA LAS SALAS DE ESPERA

A esta inversión se suma una segunda licitación publicada por la Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A., relativa a la obra de acondicionamiento y equipamiento para las salas de espera en la estación de Sevilla Santa Justa. El valor estimado de este contrato, IVA incluido, asciende a 704.315,05 euros.

El subdelegado ha señalado que esta actuación permitirá renovar y adaptar este espacio destinado a los viajeros con el objetivo de "ofrecer un servicio de mayor calidad, especialmente para aquellos usuarios que utilizan de forma habitual los servicios ferroviarios de media y larga distancia".

Según el documento del proyecto consultado por esta agencia, las actuaciones se centran en definir las características constructivas de la futura Sala Club para los viajeros de Renfe, con acabados de cerramientos, pavimentos y techos así como la integración del mobiliario y las dotaciones de instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Se incluye en la actuación el mobiliario específico de asientos, mesas de reuniones, mesa de catering, mostrador de recepción, mueble de catering en pared.

El proyecto recoge un aforo de 116 personas para la Sala Club, 2 personas en espera y 2 en atención en mostrador para el Centro de Servicios.