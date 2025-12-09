Gobierno licita las obras en la SE-40 entre Dos Hermanas y el Enlace de El Copero (Sevilla) por 37,2 millones de euros

Proyecto del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero en Sevilla - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar el contrato de obras del tramo de la autovía SE-40 entre Dos Hermanas y el Enlace de El Copero (Sevilla), por un valor estimado de 37,2 millones de euros (IVA no incluido).

Según una nota remitida por la administración central, "dada la envergadura del proyecto de trazado aprobado para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Palomares y Coria del Río (Sevilla)", su ejecución se ha estructurado en tres fases diferenciadas con el "fin de optimizar su desarrollo".

En concreto, la actuación relativa a las obras del tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y el futuro enlace de El Copero, autorizadas a licitar, corresponden a la primera fase.

El nuevo tramo tendrá una longitud de 1,2 kilómetros y es contiguo al tramo ya en servicio entre Alcalá de Guadaíra (A-376) y Dos Hermanas (A-4). Por otra parte, conectará con el futuro tramo de la fase 2 (entre El Copero y la conexión con la A-8058).

La sección transversal tipo del tronco de la autovía estará compuesta en su mayor parte de dos calzadas con cinco carriles (cuatro habilitados al tráfico y uno cebreado) desde el kilómetro 0 al 1+104; y de cuatro carriles en los 100 metros finales, es decir, entre los puntos kilométricos 1+104 y 1+210.

El tramo dispondrá de un enlace tipo diamante con pesas para el acceso desde la SE-40 a la Base Militar de El Copero y al Puerto de Sevilla, incluyendo además la restitución del vaciadero del puerto.

Dentro del proyecto, el Gobierno ha previsto dos viaductos de unos 40 metros de longitud para el drenaje auxiliar de la llanura de inundación del río Guadalquivir, un paso inferior de 66 metros de longitud y una pasarela peatonal con dos rampas de acceso, de 424 metros de longitud total y apta para el uso peatonal y ciclista. Además de tres muros: uno de 8,67 metros de altura y los otros dos con alturas variables entre 8,68 metros y 7,98 metros y entre 9,93 metros y 9,84 metros.

Tanto la pasarela como el paso inferior forman parte de la red de itinerarios ciclistas y peatonales, alineada con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio. Por otra parte, ha anunciado la finalización del viaducto de la SE-40 sobre el Guadaira aguas abajo, ejecutado en parte en las obras del tramo anexo entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas.

En esta línea, la actuación prevé una red de itinerarios ciclistas y peatonales que "garantiza la continuidad de los recorridos existentes y fortalecen la conexión entre distintos núcleos urbanos y espacios naturales".

En concreto, el proyecto de construcción define tres tramos de vía ciclista e itinerario peatonal. Por un lado, la reposición del itinerario ciclista y peatonal en la margen izquierda del río Guadaira, mediante una pasarela sobre la SE-40, la reposición del itinerario ciclista y peatonal en la margen derecha del río Guadaira, integrado en el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, a través de un paso inferior bajo la plataforma de la SE-40.

Y finalmente, la conexión peatonal y ciclista entre la margen derecha del río Guadaira y el futuro itinerario de cruce sobre el río Guadalquivir, enlazando el acceso al Polígono Industrial La Isla con la glorieta sur del Enlace de El Copero, y quedando preparado para su futura prolongación hacia Coria del Río. Este tramo discurre adosado a la calzada del vial de reposición sur de acceso a El Copero.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que "no es una actuación aislada". En este sentido, ha indicado que durante el último año "se ha adjudicado el contrato de redacción del tramo de la Rinconada o se están desarrollando las obras de Valencinas Saltera, así como las de Espartinas y Valencinas". Además, se "aprobó definitivamente el proyecto de trazado del tramo sobre el Guadalquivir, que es el que permite que ahora se inicie la licitación de estas obras".