El Gobierno programa la inversión de 29 millones de euros para mejorar infraestructuras policiales en Sevilla hasta 2031

Efectivos de la Policía Nacional. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha programado la inversión de casi 29 millones de euros entre 2026 y 2031 para mejorar las infraestructuras policiales en Sevilla, entre las que se encuentran las dependencias de la Policía Nacional en el distrito de Nervión.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, la nueva programación del presupuesto ordinario del Ministerio del Interior, aprobada por el Consejo de Ministras y Ministros, ha previsto una ampliación a 740 millones de euros para 302 actuaciones en el conjunto de España hasta 2034, frente a los 262,8 millones y 130 proyectos hasta 2029 que se acordaron a comienzos de diciembre de 2025. Para Andalucía, el total asciende a 205,33 millones en 51 actuaciones.

En el caso de Sevilla, la programación ha ascendido a 28,61 millones de euros, de los que 1,59 corresponden al año 2026, con las obras del nuevo depósito de estupefacientes en la Comandancia de Sevilla por 1,4 millones de euros y trabajos de fontanería en el inmueble del Grupo de Reserva y Seguridad número 2 de la Guardia Civil en la capital.

En 2027, la inversión ascenderá a algo más de cinco millones, mientras que la intervención más destacada será la construcción de dependencias oficiales de la Policía Nacional en Nervión.

Además, se han destinado otros 190.000 euros para reformar el inmueble del Grupo de Reserva y Seguridad número 2 de la Guardia Civil.

A su vez, la Dirección General de la Policía ha planificado en 2028 destinar un millón de euros para la adecuación y redistribución de espacios en la unidad de caballería del cortijo El Cuarto, en Sevilla.

Por su parte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado incluye en la programación la mejora de la eficiencia energética del acuartelamiento de la Guardia Civil en la capital, con un presupuesto de 18,51 millones de euros a ejecutar en 2030 (8,87 millones) y 2031 (9,64 millones).

DE INTERÉS GENERAL

Los 302 proyectos, incluidos los 8 en Sevilla, han sido declarados "de interés general", lo que permitirá tramitarlos por la vía especial prevista en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

Asimismo, permitirá evitar que las intervenciones se vean paralizadas, dificultadas o retrasadas por el planeamiento urbanístico o por las competencias municipales en materia de intervención en la edificación y uso del suelo. Las actuaciones podrán comenzar un mes después de ser comunicadas a la Administración competente, aunque carezcan de la correspondiente licencia municipal.

A esta programación de inversiones del presupuesto ordinario del Ministerio del Interior por 740 millones de euros se sumarán los 900 millones del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado Extraordinario 2026-2034 (PLISE II), aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo.

Para ese periodo, el Ministerio del Interior contará, por tanto, con más de 1.600 millones de euros para inversión en mejora de infraestructuras policiales, a los que hay que añadir otros aportes financieros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), El Programa de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV) de la Unión Europea, así como el régimen de ayudas previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), en vigor desde el pasado mes de mayo.

El Consejo de Ministros aprobó además la semana pasado la modificación administrativa del Plise II que habilita a la Secretaría de Estado de Seguridad para revisar y modificar los presupuestos de cada uno de los proyectos si fuese necesario, siempre que estos cambios no modifiquen el marco financiero que sustenta el plan, una medida que agilizará la ejecución de las obras.