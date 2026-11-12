La Gran Recogida del Banco de Alimentos de Sevilla busca superar los 350.000 kilos este fin de semana

Presentación de la Gran Recogida del Banco de Alimentos de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Sevilla ha presentado una nueva edición de la Gran Recogida de Alimentos, una de las campañas solidarias más importantes del año para la institución en toda España y que en la capital se celebrará los días 13, 14 y 15 de noviembre, con el objetivo de superar los 350.000 kilos.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, más de 3.500 voluntarios acudirán a más de 200 puntos de recogida, con el objetivo de recoger este años más de 350.000 kilos, que a nivel nacional estará en torno por encima de los 10 millones de kilos para intentar llegar y dar soluciones en alimentación básica a más de 30.000 personas.

Durante el acto, celebrado en la Casa Consistorial, el alcalde, José Luis Sanz, ha animado a los sevillanos a que "inundemos esos puntos de recogida de fuerza y de compromiso humano. Los sevillanos hemos demostrado infinidad de veces que a generosos no nos gana nadie".

Asimismo, ha agradecido al Banco de Alimentos "por ese gran trabajo que hacen, no sólo con motivo de la gran recogida, sino a lo largo de todo el año. Gracias por esa labor social impagable que conocemos ya de otras muchas ocasiones, la pandemia, la DANA, porque siempre está ahí el Banco de Alimentos cuando más falta nos hace".

El objetivo de la fundación será movilizar a la ciudadanía para apoyar a las personas y familias de la provincia que necesitan un refuerzo alimentario. En la presentación han estado presentes el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Leopoldo Parias, y un grupo de voluntarios de la campaña.

Al hilo, Parias ha afirmado que esta recogida supone "una ayuda fundamental, una vía de aprovisionamiento importantísima para volver a llenar nuestros almacenes, de cara a la Navidad", para tratar de que "no haya ninguna mesa que tuviera su alimentación básica cubierta".

Como en ediciones anteriores, cada persona podrá elegir la forma de aportación que le resulte más cómoda, de manera que se combinará la recogida física de alimentos con las donaciones económicas en línea de caja, según la cadena de distribución elegida por el donante. Esta doble vía da más flexibilidad a quien dona y permite adquirir los productos más necesarios en cada momento.

También están habilitados otros métodos de donación a través de la página web del Banco, las cuentas corrientes de la entidad y el Bizum con el código 33495. Además, cualquier donación económica realizada durante la campaña da derecho a certificado de desgravación fiscal.