Hallado el cadáver de una mujer septuagenaria en el antiguo embarcadero de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en el lugar de los hechos donde se han localizado los cuerpos sin vida de dos personas. A 19 de junio de 2026 en Gerena, Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha hallado en la mañana de este sábado, 19 de septiembre, el cadáver de una mujer de 70 años cerca del río, en la zona del antiguo embarcadero de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, el hallazgo se ha producido sobre las 9,50 horas en el actual puerto fluvial Nuestra Señora Virgen del Carmen. Además, ha indicado que los primeros indicios apuntan a que el cadáver podría corresponder a Rosario Gabriel García, la mujer desaparecida en Mairena del Aljarafe desde la madrugada de este viernes, 18 de septiembre, debido a que todas las características físicas y la ropa que portaba el cuerpo coinciden con la identidad de la desaparecida.

Ante este contexto, la Policía Judicial de la Guardia Civil en Mairena del Aljarafe ha abierto una investigación tras haber realizado esta mañana el levantamiento del cadáver, el cual ha tenido que ser rescatado por los efectivos de bomberos.

Asimismo, la Benemérita ha afirmado que en estos momentos esperan el resultado de la autopsia y la confirmación oficial por parte del Instituto de Medicina Legal de Sevilla de que el cuerpo corresponde a la identidad de la desaparecida.