Heineken España crea un "muro de la fama" en Sevilla: estas son las 23 tabernas y bares históricos homenajeados

Bares y tabernas reconocidos por Heineken España con la iniciativa 'Nuestra historia tiene nombre' - HEINEKEN ESPAÑA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Heineken España ha presentado este jueves 'Nuestra historia tiene nombre', una iniciativa de reconocimiento permanente a 23 tabernas y bares históricos de Sevilla vinculados durante décadas a Cruzcampo y que forman ya parte de la identidad de la ciudad.

El homenaje se materializa en un "muro de la fama" instalado en la fachada de Factoría Cruzcampo, donde figuran los establecimientos reconocidos como muestra de su trayectoria y de su contribución a la historia hostelera de Sevilla. En conjunto, estos negocios suman más de 2.500 años de historia, con una antigüedad media de 110 años.

La selección de los establecimientos se ha realizado atendiendo a distintos criterios, entre ellos su trayectoria de colaboración con Cruzcampo, el volumen de ventas de cerveza y la importancia de la relación comercial mantenida a lo largo del tiempo, así como el valor simbólico de cada local por su carácter familiar, su condición de establecimiento emblemático o su especial arraigo en la ciudad.

También se ha tenido especialmente en cuenta la antigüedad de los negocios y la continuidad de la gestión familiar a lo largo de generaciones.

Los bares y tabernas homenajeados son El Rinconcillo, Los Claveles, Bodega Morales, Las Teresas, La Goleta, Bodega Blanco Cerrillo, Casa Palacios, El Bistec, Casa Román, Casa Coronado, Bar Vizcaíno, Bar Jota, Bodega Góngora, Casa Moreno, El Tremendo, La Flor de Toranzo, Las Columnas Santa Cruz, Bar Arenal (Ventura), Casa Pepe, Casa Robles, Casa Julián, Bar Cruzcampo y Yebra.

Además de incorporar su nombre al muro 'Nuestra historia tiene nombre', cada establecimiento ha recibido una reproducción conmemorativa del templete de la Cruz del Campo.

Al acto han asistido, junto a representantes de los establecimientos históricos, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el gerente de Turismo Sevilla, Antonio Castaño; el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y provincia, Alfonso Maceda; el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y el secretario de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), David Alva.

Asimismo, el acto ha estado presidido por el director de Hostelería de Heineken España en Andalucía, Juan Gómez Verástegui, y la presidenta de la Fundación Cruzcampo y directora de Asuntos Corporativos de Heineken España, Carmen Ponce.

"DIQUES DE CONTENCIÓN CONTRA LA PÉRDIDA DE IDENTIDAD"

El alcalde de Sevilla ha reivindicado durante el acto el papel de la hostelería tradicional como "diques de contención contra la pérdida de identidad que sufren muchas ciudades", al considerar que representa "un activo económico de primer orden, un factor de vertebración social en muchos barrios de la ciudad y, sin duda, la expresión más genuina de nuestro modelo de vida".

Sanz ha señalado que el homenaje celebrado en la Fundación Cruzcampo supone "un hito más" en el apoyo a los comercios tradicionales por su aportación a la economía y a la historia de Sevilla. "Nuestra ciudad es más fuerte, más atractiva y próspera cuando protege la singularidad de su tejido productivo tradicional", ha afirmado.

Asimismo, ha agradecido a Cruzcampo su "compromiso histórico con Sevilla y con su hostelería", al considerar que la compañía lleva más de un siglo contribuyendo a la identidad, la cultura y la forma de vida de la ciudad.

Por su parte, el director de Hostelería de Heineken España en Andalucía ha repasado durante el acto la historia de los 23 establecimientos reconocidos y las particularidades que los hacen singulares, "desde quien pone el tanque más frío hasta quien tiene la tapa más sabrosa".

Gómez Verástegui ha destacado que estos negocios "llevan décadas acompañándonos y contribuyendo a que nuestra cerveza esté presente en algunos de los momentos más importantes de la vida de miles de personas". Por ello, ha explicado, el homenaje pretende reconocer a "las familias que, generación tras generación, han dado vida a estos negocios y que forman parte del patrimonio sentimental y cultural de Sevilla".

La presidenta de la Fundación Cruzcampo ha destacado además el emplazamiento elegido para este reconocimiento. El "muro de la fama", ha señalado, se encuentra "en la fachada del edificio donde nació Cruzcampo en 1904 y que hoy alberga la sede de la Fundación, dedicada durante los últimos 30 años a apoyar la hostelería y promover la cultura cervecera".

Ponce ha subrayado que la historia de estos establecimientos "no pertenece al pasado", sino que "sigue ocurriendo en cada una de las miles de cañas que servís cada día". En este sentido, ha defendido que sus negocios "no son simplemente bares", sino "sitios de reunión, celebración y espacios donde se construyen recuerdos".

En representación de los establecimientos homenajeados ha intervenido Rogelio Gómez, propietario de La Flor de Toranzo, quien ha reivindicado el oficio de tabernero como una labor que va más allá de servir a los clientes.

Gómez ha explicado que una de las claves para que su negocio, abierto desde 1942, haya mantenido su trayectoria es haber sabido convertirse en "un local familiar para el cliente", donde pueda pedir "lo de siempre", pero también encontrar a alguien que le escuche. En este sentido, ha defendido la figura del tabernero como una especie de "confesor laico" capaz de atender también los problemas y preocupaciones de quienes acuden al establecimiento.

COMPROMISO CON LA HOSTELERÍA SEVILLANA

Heineken España mantiene una apuesta sostenida por la hostelería española, a la que presta servicio en más de 125.000 bares y restaurantes de todo el país. A través de formación, digitalización, innovación, herramientas de gestión e iniciativas de apoyo al sector, la compañía trabaja para mejorar la competitividad y el futuro de los establecimientos hosteleros.

Asimismo, Fundación Cruzcampo, como brazo social de Heineken España, lleva más de 30 años impulsando el desarrollo de la hostelería mediante programas de formación y empleabilidad y acciones vinculadas a la cultura cervecera. La entidad asegura haber destinado más de 50 millones de euros a acción social y haber formado a más de 17.000 personas.

A través de la Escuela de Hostelería y Talento Cruzcampo, la Fundación trabaja también en la profesionalización del sector y en la generación de oportunidades para nuevas generaciones de profesionales.

'Nuestra historia tiene nombre' se ubica precisamente en Factoría Cruzcampo, el edificio histórico donde comenzó a elaborarse esta cerveza en 1904 y que actualmente alberga la sede de Fundación Cruzcampo.

Con esta iniciativa, Heineken España pone el foco en la trayectoria de algunos de los establecimientos que representan el vínculo histórico entre Cruzcampo, Sevilla y su hostelería, muchos de ellos gestionados durante décadas por las mismas familias.