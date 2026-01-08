Heliopol montará la portada de la Feria de Sevilla tras 57 años ininterrumpidos de Ferrovial

Archivo - Trabajadores durante el montaje de la portada de la Feria de Abril del 2023. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portada de la Feria de Abril de Sevilla la construirá Heliopol, constructora del grupo Rusvel, que ha resultado adjudicataria al presentar una mejor oferta económica que Ferrovial. Esta firma empresarial se había encargado del montaje de est singular y enorme estructura desde 1968, en sus primeros años como Agroman, tal como ha avanzado la cadena SER.

Heliopol ya consiguió el pasado año el contrato del montaje de las estructuras tubulares de las casetas de la Feria por un periodo de cuatro años. Con anterioridad, esta empresa aterrizó en el real de Los Remedios con ocasión del montaje de la caseta municipal.

En el año 2020, Heliopol apostó de forma decidida por las infraestructuras efímeras, centrándose en el montaje y desmontaje de construcciones para fiestas tradicionales de Sevilla, así como de otras localidades, "estructurales temporales o eventuales con un corto-medio plazo de ejecución, rápido resultado y gran visibilidad de nuestra marca", como asegura Pablo Ángel Fernández, responsable de esta línea de negocio, en los medios oficiales de la empresa.

En este sentido, la citada firma ha desarrollado un modelo de gestión propio para obras de infraestructuras temporales y efímeras dentro de la empresa constructora, "un enfoque que, a ese nivel, apenas existe actualmente", y que está basado en precios bajos, rapidez y seguridad.

La portada de este año tiene como protagonista al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929, situado en el Prado de San Sebastián, junto al cenador de Carlos V del Alcázar. Diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini, está basada en la obra de los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, quienes proyectaron haca un siglo un edificio de marcado carácter neobarroco e historicista inspirado en el estilo João V, que fue construido en su día con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

La portada contará con 30.500 metros de tubos y más de 3.700 de paneles, medirá 40 metros de alto por 50 de ancho, y necesitará 28.000 bombillas. En su montaje intervienen unos 40 operarios.