Herida una joven al saltar por una ventana tras incendiarse su vivienda en Coria del Río

Archivo - Fachada del hospital general del Virgen del Rocío de Sevilla. - Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) - Archivo

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Una joven de 22 años ha resultado herida al saltar por la ventana tras el incendio de una vivienda en el municipio hispalense de Coria del Río aproximadamente a las 21,45 horas del pasado viernes, 11 de septiembre.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de una nota de prensa, el siniestro tuvo lugar en una vivienda situada en un segundo piso de la calle María Jesús. En ese momento, el teléfono 112 recibió varios avisos de socorro que alertaban del incendio en la cocina de una vivienda con una mujer atrapada en su interior.

Desde la Sala Coordinadora se movilizó rápidamente a los Bomberos de Diputación, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a Protección Civil. La joven fue evacuada por los servicios sanitarios al Hospital Virgen del Rocío, sin que hayan trascendido más datos de su estado. Por su parte, los bomberos han informado de que el incendio quedó extinguido.