Herido un policía de Marchena (Sevilla) al enfrentar a un hombre armado con un cuchillo en el centro de salud

Archivo - Un coche de la Policía Local de Marchena - POLICÍA LOCAL DE MARCHENA - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local de Marchena (Sevilla) ha resultado herido tras hacer frente a un individuo armado con un cuchillo en el Centro de Salud de la localidad.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Andalucía ha ligado en un comunicado este accidente con la "importante falta de efectivos y la ausencia de diálogo por parte del Ayuntamiento", del que ha alertado.

Además, en otra actuación, varios agentes intervinieron tras unas amenazas de muerte con arma blanca, retirando un cuchillo y otros objetos potencialmente peligrosos.

Según el sindicato, Marchena cuenta con 16 agentes operativos, "cuando su propio reglamento municipal establece una plantilla de 39".

"Una situación que provoca que, en determinados turnos de noche y fines de semana, únicamente dos policías tengan que atender las necesidades de toda la población", ha expresado.

Por ello, han reclamado al Ayuntamiento una "negociación real" y "medidas urgentes para reforzar la plantilla".