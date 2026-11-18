Presentación de las ayudas para universitarios de la US sin recursos que ofrecen Los Estudiantes y Cáritas, en la casa de hermandad de la corporación del Martes Santo - HDAD.DE LOS ESTUDIANTES

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de los Estudiantes de Sevilla pone en marcha un año más el programa de ayudas sociales para universitarios con problemas económicos, una iniciativa impulsada a través de su Diputación de Acción Social, en colaboración con Cáritas Universitaria, para respaldar a estudiantes de la Universidad de Sevilla que atraviesen dificultades financieras, familiares o personales, que puedan poner en riesgo el desarrollo de sus estudios.

Bautizada con el nombre de 'Programa Estudiantes', la iniciativa contempla la concesión de 75 ayudas económicas dirigidas a estudiantes de grado y máster, con el propósito de contribuir a la igualdad de oportunidades y evitar que las dificultades socioeconómicas se conviertan en un obstáculo para acceder a la universidad, continuar la formación académica o completar los estudios, explican desde la corporación del Martes Santo.

La iniciativa responde al compromiso de la Hermandad de los Estudiantes "con la caridad cristiana, la promoción humana y el servicio a la comunidad universitaria", y se enmarca en "una concepción de la acción social que busca acompañar a las personas en sus circunstancias concretas, favoreciendo su desarrollo personal y académico".

Como novedad, las modalidades de ayudas que oferta el programa a fin de dar respuesta a las principales dificultades que pueden afectar a los estudiantes se reagrupan en cuatro. Por un lado, 'acceso y continuidad académica', con 25 ayudas de hasta 750 euros para gastos de matrícula, inicio o continuidad de los estudios, así como para situaciones de riesgo de anulación de matrícula por impago, y 'residencia', con 25 ayudas de hasta 750 euros destinadas a sufragar gastos de residencia universitaria o alquiler de vivienda de estudiantes que residan fuera de Sevilla.

Por otro lado, 'movilidad y recursos de estudio', con cinco ayudas de hasta 250 euros para la adquisición de material académico, conectividad a internet, dispositivos electrónicos, acreditaciones de idiomas B1-B2 necesarias para los estudios y desplazamientos en transporte público, 'apoyo social y bienestar', con 20 ayudas de hasta 350 euros para contribuir a cubrir necesidades básicas de manutención, apoyo psicológico y circunstancias familiares graves, de discapacidad o vulnerabilidad social.

La comisión evaluadora podrá adaptar la modalidad y la cuantía de las ayudas a las circunstancias particulares de cada solicitante y a la disponibilidad presupuestaria, prestando especial atención a las situaciones de mayor necesidad y urgencia social.

ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ECONÓMICAS

Podrán optar a estas ayudas los estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado o máster de la Universidad de Sevilla durante el curso 2026-2027 que acrediten dificultades socioeconómicas, familiares o personales y cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Entre los criterios de valoración figuran la renta de la unidad familiar, el rendimiento académico, las circunstancias personales o familiares sobrevenidas y las situaciones de vulnerabilidad social, enfermedad, discapacidad o desarraigo.

Con carácter general, se requiere haber superado al menos el 40% de los créditos matriculados en el curso anterior, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, y no percibir otras ayudas públicas destinadas a cubrir las mismas necesidades.

Las solicitudes serán estudiadas por una comisión evaluadora designada por la Hermandad de los Estudiantes y Cáritas Universitaria. El procedimiento incluirá la revisión documental y el análisis de la situación socioeconómica de cada solicitante, así como, cuando se considere oportuno, una entrevista personal o un proceso de acogida. Las resoluciones se comunicarán individualmente y podrán producirse de forma progresiva a lo largo del curso, dando prioridad a los casos de urgencia social.

SOLICITUDES Y PLAZOS

El plazo ordinario para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de enero de 2027. Asimismo, se establece una convocatoria extraordinaria del 3 de mayo al 30 de junio de 2027. Excepcionalmente, podrán valorarse solicitudes fuera de plazo cuando concurran circunstancias urgentes o sobrevenidas debidamente justificadas.

Las personas interesadas podrán descargar el formulario oficial y consultar las bases completas en 'www.hermandaddelosestudiantes.es' y 'www.sarus.es'.