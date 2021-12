El hospital de Osuna trasladará pacientes de salud mental a Sevilla ante las incidencias de personal

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tras avisar CCOO de que la unidad de salud mental del Hospital de Osuna (Sevilla) trabaja "con la mitad de profesionales necesarios para prestar una atención de calidad", señalando que de los seis profesionales dos están en situación de incapacidad temporal y dos tienen una reducción de jornada por conciliación, el Área de Gestión Sanitaria de Osuna ha asegurado que la asistencia está "garantizada".

Según la Administración sanitaria, media "un plan de contingencia en el que se ha venido trabajando en los últimos meses, dada la concatenación de incidencias como incapacidades temporales o reducciones de jornada de la plantilla estructural de la unidad".

Este plan incluye, entre otras medidas, el traslado de pacientes a hospitales de referencia de la provincia. De este modo, se procederá de forma inminente al desplazamiento de los pacientes hospitalizados al Hospital Virgen del Rocío, Hospital Virgen Macarena y Hospital de Valme, "para que reciban una adecuada atención mientras se ponen en marcha otras medidas para recuperar el funcionamiento de la unidad".

Desde el pasado mes de junio, la dirección del AGS de Osuna está realizando "una búsqueda incesante de especialistas" en Psiquiatría a través de la bolsa única de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de las listas adicionales, con el objetivo de garantizar la adecuada asistencia sanitaria de los pacientes mientras dure esta situación en la unidad.

"No obstante, la contratación de personal no ha sido posible, de momento, debido a que no existe disponibilidad de profesionales de esta especialidad", afrontando la Administración sanitaria críticas sindicales por las condiciones ofertadas en sus contratos temporales.

"Además, desde la gerencia del área se ha estado en constante comunicación con la Dirección de Asistencia Sanitaria del SAS para informar en todo momento de la situación e ir adoptando medidas de contingencia".

El Área de Gestión Sanitaria de Osuna hace en cualquier caso un llamamiento a profesionales de Psiquiatría para cubrir las incapacidades temporales y reducciones de jornada que se han dado en los últimos meses en la plantilla de Salud Mental.