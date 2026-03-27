El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla renueva su asistencia médica a las hermandades de Triana

María Ruiz, supervisora de enfermería del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa; Dolores Leal, directora de enfermería del centro; Fernando Maroto, director médico del hospital, junto a los representantes de las hermandades de Triana. - VANESSA GOMEZ

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, en su compromiso con la mayoría de las hermandades de Triana, ha renovado otro año más como proveedor oficial de los servicios médicos de la Estrella, San Gonzalo, Esperanza de Triana y La O durante todas sus estaciones de penitencia en la Semana Santa de 2026.

Según ha indicado la entidad en una nota, el Hospital lleva desde 2018 facilitando productos sanitarios y la participación de personal sanitario del centro.

Así, al centro hospitalario, han acudido Carlos Martín Vázquez, hermano mayor de la Estrella; Gonzalo Pérez, hermano mayor de San Gonzalo; Javier Fernández, hermano mayor de La O; y Guillermo Revuelta, teniente de hermano mayor de la Esperanza de Triana, a quienes el director gerente del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Rafael Martínez Iturbe, les ha hecho entrega de unas mochilas y neceseres con todo el material sanitario necesario, así como de los desfibriladores que de manera altruista también cede el centro hospitalario para realizar una asistencia 'in situ' durante sus estaciones de penitencia por las calles de Sevilla.

En el caso de La O, que procesiona el Viernes Santo, contará en su salida procesional con un dispositivo asistencial formado por un enfermero y un médico del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, quienes se desplazarán durante todo el recorrido con la hermandad, llevando consigo también los dos desfibriladores automáticos y las mochilas de Quirónsalud.

Por otro lado, el doctor Francisco Astudillo Martín, responsable médico de la hermandad y especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, colabora también con la Hermandad de San Gonzalo, que procesiona el Lunes Santo, quien contará con todo el material disponible en las mochilas de asistencia sanitaria de Quirónsalud y los dos desfibriladores automáticos para RCP.

Las mochilas que el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa presta a las hermandades de Triana durante esta Semana Santa están compuestas de material de curas, medicación en comprimidos e intravenosa, ampulario, sistema de suero o tratamiento de pequeñas lesiones traumatológicas y atención al costalero.

Igualmente, disponen de un equipamiento para la canalización de vías aéreas tanto de adulto como pediátrica y de desfibriladores automáticos con personal cualificado en RCP avanzada.