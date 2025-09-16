Huévar (Sevilla) se sumará a la Red de Ciudades Industriales impulsada por la Junta de Andalucía

El consejero de Industria y la alcaldesa de Huévar, en la visita al Parque Empresarial Vereda de la Herrería. - AYTO.DE HUÉVAR

El consejero de Industria explica a la alcaldesa la futura Ley para modernizar los polígonos durante una visita a Vereda de la Herrería

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado el impulso que supondrá para los polígonos industriales la futura Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA) durante una visita realizada al Parque Empresarial Vereda de la Herrería junto a la alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, y el delegado territorial de la Consejería en la provincia de Sevilla, Antonio José Ramírez.

El Proyecto de Ley, que contempla iniciativas para promover la modernización de los polígonos industriales, ha sido recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno, y ya ha iniciado su trámite parlamentario, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Paradela ha mantenido una reunión con Moreno y Ramírez en el Ayuntamiento de la localidad del Aljarafe y posteriormente se desplazaron hasta el Parque Empresarial Vereda de la Herrería de la localidad, que cuenta con más de 500.000 metros cuadrados, alberga a más de 40 empresas y 3.500 trabajadores.

La nueva norma tiene como objetivos facilitar la implantación de industria para crear actividad y empleo, mejorar las infraestructuras y servicios, así como dotar a las áreas industriales de instrumentos regulatorios, de planificación y de gestión actualizados.

Durante la visita al Parque Empresarial, que engloba a empresas como Inés Rosales, Jolce, Mercadona, SPB, Logifruit, Maderas del Sur y CTC, entre otras, el consejero subrayó que la LEPA "pretende corregir la visión predominante de que la mayoría de los polígonos no se ajustan a las necesidades del sector.

Así, permitirá una gestión más eficiente, una planificación más clara y una inversión más atractiva, orientada a la renovación de infraestructuras, la digitalización, la conectividad y los servicios de apoyo a la empresa".

Por su parte, la alcaldesa de Huévar del Aljarafe destacó el potencial económico y de empleo que supone para el municipio el Parque Empresarial; de hecho, desde 2019 la creación de empleo ha aumentado más de un 20% en la localidad. Además, adelantó que el Ayuntamiento se adherirá a la Red de Ciudades Industriales impulsada por la Junta de Andalucía.

RED DE CIUDADES INDUSTRIALES

Se trata de un instrumento de colaboración impulsado por la Consejería de Industria, Energía y Minas con los ayuntamientos andaluces para fomentar la actividad industrial y la generación de empleo de calidad en los municipios que forman parte de la Red, y visibilizar aquellos entornos que son más favorables para albergar inversiones industriales en Andalucía con más de un centenar del municipios adheridos.

"La situación geográfica estratégica de Huévar, que se sitúa en el centro geográfico del sur de la Península Ibérica, supone que sea un enclave fundamental para el desarrollo logístico de las empresas. Por eso, iniciativas como este Proyecto de Ley de Espacios Productivos promovido por la Junta son muy importantes para ayudar a estas empresas que crean empleo y riqueza", ha añadido la regidora.

Además, "sería fundamental que el Gobierno central nos ayudara en una reivindicación histórica de las empresas, como la salida directa desde el Parque Empresarial a la A-49 en ambos sentidos", ha destacado.

La LEPA se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para fortalecer el tejido productivo, acelerar la modernización de los polígonos para que respondan a las demandas de la industria actual y futura. La futura norma no se restringe a optimizar los polígonos, sino también pretende dotarlos de actividad industrial.