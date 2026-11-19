El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Cristopher Rivas, en las III Jornadas de Memoria Democrática en el Auditorio Riberas del Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra retomado este miércoles sus III Jornadas de Memoria Democrática en el Auditorio Riberas del Guadaíra con la presentación del futuro memorial en el cementerio de San Mateo, el 'Círculo de la Memoria', por parte del delegado de Memoria Democrática, Christopher Rivas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención ha sido diseñada por técnicos municipales y emplea materiales como el hormigón, la piedra y el acero creando varios círculos concéntricos en un espacio que servirá de recuerdo y también de dignificación de las víctimas localizadas en fosas de la ciudad en los trabajos realizados durante los últimos años.

En este sentido, Rivas ha explicado durante la presentación que el proyecto se articula "alrededor de un olivo, como símbolo de paz y esperanza. Allí las familias podrán recordar a los suyos, y Alcalá rendirá homenaje a las víctimas de la represión".

Tras esta presentación, la programación ha continuado con el coloquio 'Ellas cuentan', un encuentro con la investigadora Olga Gómez Carrasco, presentado por Paqui Olías, y la proyección del documental 'Descarriadas: otro enfoque', de Jon Sistiaga, centrado en el Patronato de Protección a la Mujer y los mecanismos de control y represión ejercidos sobre mujeres y menores durante la dictadura franquista.

CONTINUAN LAS JORNADAS

Asimismo, este jueves 19 de noviembre continuarán las jornadas en el Auditorio Riberas del Guadaíra a las 18,00 horas, cuando se proyectará un documental sobre la memoria de Alcalá. El audiovisual 'Entre el pan y el olvido', que recoge testimonios de vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaíra del golpe de Estado de 1936 y la posterior represión durante la dictadura.

Posteriormente, tendrá lugar el coloquio con el director del documental, Pablo Coca, y sus participantes Francisco Falcón y Ana Jiménez.

Del mismo modo, a las 19,00 horas se celebrará una conferencia 'La represión franquista en Sevilla. El caso de Alcalá de Guadaíra', a cargo del investigador e historiador José María García Márquez, presentada por Vicente Pérez.

En este contexto, la programación combinará la investigación histórica, testimonios personales, documentales y encuentros con especialistas, prestando especial atención a la memoria de las víctimas para preservar la memoria colectiva y fortalecer los valores democráticos.

Al hilo, Rivas ha manifestado que "estas terceras jornadas mantienen el objetivo de recuperar y difundir la memoria histórica local, profundizar en el conocimiento de la represión y abrir espacios de reflexión y diálogo sobre los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos".