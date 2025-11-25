Inaugurada la exposición del concurso de ideas para la portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, inaugura la exposición del concurso de ideas para la portada de la Feria de Abril 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y el Presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, Helena Ruiz Fernández, han inaugurado este martes la exposición del concurso de ideas para la Portada de la Feria de Abril 2026, en compañía del ganador, Davide Gambini.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, la sala de exposiciones de la sede del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla acoge esta muestra en la que se pueden contemplar tanto el diseño ganador del concurso como los otros 22 de ideas participantes que no han resultado ganadoras.

La portada ganadora está diseñada por el arquitecto italiano Davide Gambini y está basada en el Pabellón de Portugal de la Exposición iberoamericana de 1929, diseñado por los hermanos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, quienes proyectaron un edificio de marcado carácter neobarroco e historicista inspirado en el estilo João V, recuperando elementos de la suntuosa arquitectura de ese reinado de la primera mitad del siglo XVIII, y que fue construido en su día con materiales portugueses y decorado por artistas lusos.

En el acto de inauguración, el Delegado de Fiestas Mayores ha afirmado que este acto "es uno de los pistoletazos de salida para la próxima Feria" y que "solo contemplando estos diseños se toma conciencia del alto nivel que tiene este concurso de ideas y lo difícil que es para el jurado tomar una decisión".

En esta línea, ha destacado el diseño elegido que "tendrá como motivo principal el V centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, así como los aromas de la exposición del 29 como escenario". "Los técnicos de Fiestas Mayores, adaptarán este diseño para que se acople totalmente a las estructuras existentes y algunos retoques que a buen seguro darán aún más belleza a esta Portada que disfrutaremos durante la Feria de Abril 2026", ha señalado Alés.

La muestra puede visitarse desde el martes 25 de noviembre hasta el viernes 12 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y los miércoles de 17,30 a 20 horas, en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, situado en la Avenida de la Palmera.