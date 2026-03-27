Inaugurada en Sevilla la exposición conmemorativa del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

Obra perteneciente a la exposición conmemorativa del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, en Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición conmemorativa del 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal ha sido inaugurada esta semana en el Espacio Santa Clara de Sevilla. La muestra reúne obras, documentos y piezas patrimoniales y tiene como objetivo "recorrer la Sevilla imperial de 1526".

Según informa el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Alfredo Morales, la exposición se articula en tres grandes ámbitos: 'Amores reales. La boda imperial', 'Lisboa y Sevilla, capitales de ultramar' y 'Sevilla, universo artístico'.

Así, en su recorrido, la muestra aborda no solo el enlace entre Carlos e Isabel, sino también el contexto político, artístico y global de la Sevilla del siglo XVI.

Entre las piezas más destacadas figuran la figura de oro inca conservada en el Museo de América, la capa pluvial llamada de Carlos V depositada en la Catedral de Sevilla y el retrato de 'Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal', copia de Rubens del original de Tiziano, perteneciente a la Fundación Casa de Alba.

Así, estará disponible hasta el próximo 30 de mayo, con entradas gratuitas y disponibles en la web del ICAS, en las taquillas de la Real Fábrica de Artillería y en el propio Espacio Santa Clara.