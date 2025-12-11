Inaugurada en Sevilla la XV edición del Salón del Motor en FIBES, con más de 3.000 vehículos en exposición

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la XV edición del Salón del Motor en Fibes - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este jueves en Fibes la XV edición del Salón del Motor, un evento que, según el regidor, "reafirma la pujanza económica y tecnológica del sector de la automoción en la ciudad y convierte a Sevilla en escaparate internacional del mundo del automóvil".

Según ha informado el Consistorio en una nota, bajo el lema "El futuro está en marcha", la muestra "se consolida como una de las más relevantes del calendario nacional". Sanz ha destacado que en sus 14 ediciones anteriores el salón ha recibido más de 650.000 visitantes y facilitado la venta de cerca de 29.000 vehículos. En 2024, el impacto económico del evento superó los 44 millones de euros, "confirmando su papel como motor de dinamización para Sevilla y el sur de Europa", apuntó.

El alcalde ha agradecido la colaboración de Fedeme, Aconse y Asocasión, "que han hecho posible la celebración de esta edición pese al aplazamiento obligado por las lluvias del pasado 29 de octubre", y ha enmarcado la aportación municipal de 65.000 euros para apoyar la organización del Salón.

Al hilo, ha subrayado que el Ayuntamiento respalda a concesionarios, marcas, financieras y todos los agentes implicados, en el marco de una economía diversificada que genera riqueza, empleo de calidad e innovación.

Sanz ha destacado además que la automoción es "uno de los motores económicos más relevantes de Sevilla", señalando que en lo que va de año las ventas de vehículos de ocasión han superado las 70.000 unidades. "La 15ª edición del Salón del Motor de Sevilla es un impulso para la innovación, una plataforma de negocio y un motivo de orgullo para nuestra ciudad. El futuro está en marcha y Sevilla marca el camino", ha concluido.