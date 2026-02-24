"Incertidumbre" por los aranceles en el sector de la aceituna, aunque "no hay efecto negativo por el momento"

Archivo - Aceituna Manzanilla de Sevilla. - ASOCIACIÓN PROMOCIÓN DE LAS ACEITUNAS SEVILLANAS

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio del Moral, ha mostrado su "incertidumbre" tras la entrada en vigor del nuevo arancel global del 10% anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el Tribunal Supremo anulara el viernes la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington.

Ante este nuevo escenario, Del Moral, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que es importante "aclarar la situación" tanto de los países de la Unión Europea "como los de la competencia de fuera", en referencia a países como Egipto o Marruecos. "No sabemos si el acuerdo de agosto va a seguir vigente", ha asegurado.

Pese a ello, ha aclarado que la vigencia de los aranceles "no ha tenido hasta el momento un efecto negativo" en las exportaciones". "No hemos encontrado un patrón", ha señalado Del Moral, que ha enmarcado estas consecuencias dentro de la "globalidad" de los aranceles que "ha pasado en todos los países".

"Hemos tenido meses de subidas y bajadas, pero dentro de las variables habituales", ha afirmado el secretario general de Aesemesa que ha confirmado que las exportaciones han recogido un descenso del 5% entra abril y noviembre del pasado año. Una bajada a la que resta importancia. "Es algo que ha pasado otros años, se suele mover un 5% arriba o abajo", ha señalado.

El nuevo arancel del 10% que comienza a aplicarse de forma general este martes por Estados Unidos fue promulgado el viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.

A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período de 150 días a partir de las 00:001 horas (Este) del 24 de febrero.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este martes en una entrevista radiofónica, que la mayoría de los productos españoles se encuentran ahora mismo en una situación "ligeramente más favorable" respecto a los aranceles que pagan a Estados Unidos que los que tenían con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos.

"Esta es la situación actual, pero de nuevo es una situación que creemos que es temporal, puesto que estos aranceles sólo van a estar en vigor en principio 150 días y, mientras tanto, ya ha anunciado la administración americana que está trabajando en otras figuras", ha señalado Cuerpo.