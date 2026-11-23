Hojaldres MaryTrini, de Inés Rosales. - INÉS ROSALES

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inés Rosales ha apostado esta Navidad por dar mayor visibilidad a MaryTrini, su marca de Hojitas, a través de una campaña de comunicación dirigida a acercar el producto al consumidor y reforzar su reconocimiento como parte de la oferta de la compañía sevillana.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, bajo el mensaje "MaryTrini, el hojaldre de Inés Rosales", la iniciativa busca que los consumidores descubran qué son las Hojitas MaryTrini, conozcan sus características y asocien de forma clara la marca con la trayectoria y la experiencia de Inés Rosales en la elaboración de productos tradicionales.

En este contexto, las Hojitas MaryTrini se caracterizan por sus finas y crujientes láminas de hojaldre y su relleno cremoso, una propuesta que combina textura y sabor y que se presenta en un surtido de variedades pensado para diferentes gustos y ocasiones de consumo.

De esta manera, la campaña ha puesto el foco en la gama completa, con una comunicación especialmente visual y sensorial que invita a descubrir el producto.

El surtido de MaryTrini incluye las Hojitas Selectas rellenas de crema de cacao con avellana, las de cabello de ángel, rellenas con caramelo salado, con crema, rellenas y cubiertas de choco- almendra y, por último, la tradicional.

Una campaña multicanal con especial presencia en Andalucía

La campaña se desarrolla durante el periodo previo a la Navidad y cuenta con una presencia destacada en Andalucía, especialmente en Sevilla, Córdoba y Almería, donde Inés Rosales ha diseñado una estrategia que combina distintos canales y formatos: publicidad exterior, radio regional, redes sociales, colaboraciones con creadores de contenido, acciones de degustación y presencia en el punto de venta.

Entre las acciones previstas destaca la presencia de la marca en espacios urbanos de gran visibilidad, como el tranvía de Sevilla y las pantallas digitales de Las Setas de la Encarnación, además de una campaña de mobiliario urbano en Córdoba y Almería.

La comunicación se completa con una campaña de radio en emisoras de ámbito andaluz y contenidos digitales en los canales de la compañía. La campaña también incorpora acciones de acercamiento directo al consumidor, como degustaciones en distintos puntos de Sevilla, y colaboraciones con perfiles digitales que contribuirán a dar a conocer el producto y mostrar sus posibilidades de consumo.