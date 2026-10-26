Inicia las obras de las nuevas sedes de entidades deportivas en el campo de fútbol de Rabesa de Alcalá (Sevilla)

Visita de la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, al campo de fútbol de Rabesa. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Hábitat Urbano, ha iniciado las obras para construir un nuevo edificio destinado a albergar las sedes deportivas de los clubes en el campo de fútbol de Rabesa como son, el CD Rabesa y el Club Deportivo ADA, aunque en esta instalación se encuentra también el Estrella San Agustín CF que usa el edificio existente.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la nueva edificación permitirá dotar a las entidades deportivas de espacios específicos para el desarrollo de sus actividades, favoreciendo su organización y funcionamiento, así como reforzando los servicios vinculados a la práctica deportiva en el barrio.

De esta manera, la actuación ha contemplado la construcción de un edificio de una sola planta, con soluciones constructivas y de aislamiento adaptadas a las exigencias técnicas actuales, además de las instalaciones necesarias para su funcionamiento. Asimismo, el proyecto incluye mejoras en los acabados interiores, entre ellas el alicatado de determinadas zonas.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha explicado que se trata de "una actuación orientada a mejorar las instalaciones municipales y ofrecer mejores espacios a nuestros clubes deportivos".

En una visita acompañada del delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, del delegado de Deportes, Pedro Gracia, y los representantes de las entidades deportivas durante una visita a la instalación, Ana Isabel Jiménez ha expresado que con esta intervención avanzarán en la "mejora y modernización de los equipamientos deportivos municipales, dando respuesta a las necesidades de las entidades locales y contribuyendo a fortalecer el tejido asociativo y deportivo de nuestra ciudad".

El proyecto cuenta con una inversión de 432.938 euros, IVA incluido, y ha sido adjudicado a la empresa Rehabilitaciones Integrales San José S.L. con un plazo previsto de ejecución es de ocho meses.

En este contexto, las obras se desarrollarán en el campo de fútbol de Rabesa, situado en la calle Orense, y forman parte de las actuaciones municipales destinadas a mejorar los espacios al servicio de los clubes y de la ciudadanía.