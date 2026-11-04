Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso para ocho personas con discapacidad de competencias predigitales

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SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado este miércoles en Sevilla, un curso de competencias predigitales al que asisten ocho alumnos con discapacidad.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa, esta acción formativa de 30 horas lectivas se imparte hasta el próximo 11 de noviembre y está dividida en los siguientes módulos: Iniciación a la informática e Iniciación en Internet.

Asimismo, se proporcionará a los alumnos las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.