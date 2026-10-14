Inserta Empleo participa en la IV Jornada de Formación y Empleo de Tres Barrios-Amate de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de Inserta - AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, participa mañana en la IV Jornada de Formación y Empleo organizada por la Mesa de Empleo Tres Barrios-Amate, que se celebra en el Centro Cívico Su Eminencia de Sevilla.

Según ha detallado la Fundación ONCE en una nota de prensa, durante la jornada, que se desarrollará en horario de 9,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 18,30 horas, el equipo de Inserta Empleo ofrecerá información y asesoramiento personalizado sobre los servicios de orientación laboral, formación para el empleo e intermediación laboral dirigidos a personas con discapacidad.

De esta manera, la presencia de Inserta Empleo en este encuentro tendrá como objetivo acercar a la ciudadanía los recursos disponibles para mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión laboral, además de dar a conocer las oportunidades de formación y las ofertas de empleo gestionadas por la entidad.

En este contexto, la IV Jornada de Formación y Empleo reunirá a administraciones públicas, entidades sociales, empresas y profesionales vinculados al ámbito laboral y formativo, consolidándose como un espacio de encuentro para impulsar el acceso al empleo y promover la igualdad de oportunidades en los barrios sevillanos de la zona de Tres Barrios-Amate.

Así, Inserta Empleo reafirmará su compromiso con la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad y con la colaboración con los agentes sociales y económicos del territorio para fomentar un mercado laboral más inclusivo.