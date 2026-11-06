Inserta participa en la Feria de Empleo de Cruz Roja sobre inclusión laboral para personas con discapacidad

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, ha anunciado que participará el próximo 10 de noviembre en la Feria de Empleo de Cruz Roja 'Creando Oportunidades para el Empleo', que se celebra de 9,00 a 14,00 horas en la Caseta Municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha indicado el conjunto en un comunicado, esta iniciativa reúne a empresas, entidades sociales, administraciones públicas y personas en búsqueda de empleo en un espacio concebido para favorecer el acceso al mercado laboral, promover el contacto directo entre candidatos y empleadores y facilitar información sobre los recursos disponibles para mejorar la empleabilidad.

Con su presencia en la feria, Inserta Empleo busca acercar a los asistentes los programas y servicios que desarrolla para apoyar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Entre ellos ha destacado las acciones de orientación laboral, formación para el empleo, intermediación con empresas, mejora de competencias profesionales y acompañamiento personalizado durante los procesos de búsqueda de empleo.

Asimismo, los profesionales de Inserta Empleo informarán sobre las oportunidades laborales disponibles y sobre las ventajas que aporta la incorporación del talento de las personas con discapacidad a las plantillas de las empresas.